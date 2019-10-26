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企排／首戰穿西裝執教 「小牛」鄧衍敏復出有變數

2019-10-26 17:58聯合報 記者林宋以情／新竹即時報導

鯨華女排執行教練鄧衍敏。圖／中華排球協會提供
鯨華女排執行教練鄧衍敏。圖／中華排球協會提供
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前中華女排國手、台北鯨華女排隊教練鄧衍敏，新球季原先計畫暌違7年復出再戰，但26日開幕戰對愛山林隊，因為名單上仍掛教練，她與蕭湘凌只能做壁上觀。鄧衍敏表示自己也是昨晚才得知無法出賽消息，畢竟為了復出，已經訓練近兩個月，能否出賽靜候協會開會決議。

小牛」鄧衍敏擁有多年國手經驗，身兼鯨華女排、北市大女排教練，新球季台北鯨華隊董事長黃衍祥力挺她復出再戰，鄧衍敏決定「撩落去」，9月起就跟著球隊練習，並赴越南、泰國增加實戰經驗，開幕戰更有不少她的粉絲，特地從香港、澳洲飛來就為一睹風采。

不過開幕戰前夕才得知，球團與協會掌握的報名名單有出入，鄧衍敏掛執行教練，蕭湘凌掛名教練，皆非球員，依規定無法出賽。

「我球衣都準備好了，自己也很期待。根本沒準備教練衣服，今天穿的還是借的。」鄧衍敏自嘲35歲了，花不少時間重拾體能和狀態，盼以自身例子激勵隊友，現在只能靜候決議出爐。

中華排球協會秘書長鄭松益表示，主要是球團9月1日遞交名單時，鄧衍敏與蕭湘凌都是掛教練，今晚協會推動委員兼教練會議，針對名單做最後決議。

兩大主力球員缺陣，鯨華女排首戰有驚無險，25：17、29：31、25：17、25：17力克愛山林。

小牛

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