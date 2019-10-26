跆拳道／跆協理事長吳兩平遭到罷免 國體法改革後首位

2019-10-26 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／台北即時報導



中華跆拳道協會理事長吳兩平（中）。 報系資料照 分享 facebook 中華跆拳道協會今天下午召開罷免第12屆理事長理事會，最終在出席27名理事中有22位投下同意票，確定通過罷免理事長吳兩平，成為史上首位遭罷免的亞奧運特定體育團體理事長。

跆拳道協會紛爭不斷，吳兩平在7月底遭跆拳道協會理事發起串連罷免案，最終有13人同意、3人棄權及3人不同意，通過35席中半數，達到罷免理事長提案門檻。

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今天跆拳道協會召開罷免第12屆理事長理事會，35席理事中有27人出席，最終有22人投下同意票、3張空白票、2張不同意票，在出席人數過半（35人過半18人），且達到出席人數三分之二以上同意為通過罷免。

通過罷免案後，跆拳道協會也先推舉出代理理事長，由副理事長張火爐暫代，改選時程則交由選務小組辦理。

體育署競技運動組科長盧淑姿表示，從今天起算一個月內（11月25日前）跆拳道協會必須完成理事長改選，改選後在一個月內將名單呈報體育署，體育署也會在新的團隊出爐後繼續給予協助，盼早日讓會務回歸正軌。