PGA／ZOZO錦標賽次輪 伍茲再繳64桿獨居榜首

2019-10-26 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



伍茲。 美聯社 分享 facebook

總獎金975萬美元的PGA「ZOZO錦標賽」今天進行第二輪賽事，美國名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）狀態依舊維持高檔，抓下7隻小鳥、僅吞1柏忌，再度揮出64（-6）桿，以兩輪總桿數128（-12）桿單獨暫居榜首。

受到颱風影響，原本昨天應該進行第二輪賽事，卻因球場積水嚴重被迫取消，今天雖順利進行第二輪賽事，但主辦單位基於安全考量並未開放觀眾入場，而原本可能要將三輪賽事濃縮兩天打完的計畫也確定改變，賽事將確定延至周一才會完賽。

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首輪表現亮眼的伍茲，今天再度展現高檔狀態，一下場就抓下小鳥，雖然第二洞發生失誤，但他隨即回穩，在第七洞再度抓鳥成功，轉場後伍茲表現勇猛，再抓下5隻小鳥，兩輪打完暫居領先並握有2桿的領先優勢。

而首輪表現不俗的台灣高球好手潘政琮，次輪沒能延續狀態，從第十洞出發的小潘一下場小鳥雖立刻開張，但接下來他狀況不斷，吞下6個柏忌，爆桿繳出75（+5）桿，從原先的排名並列第7下滑至並列第62。

至於出發時與伍茲並列榜首的伍蘭德（Gary Woodland），次輪抓下5隻小鳥、吞1柏忌，以兩輪總桿數130（-10）桿暫居第二名。