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全民健走百萬俱樂步全國大會師 紀政一起大步走

2019-10-26 11:11聯合報 記者毛琬婷／桃園即時報導

「108年全民健走百萬俱樂步活動」全國大會師，今天在國立體育大學熱鬧登場。記...
「108年全民健走百萬俱樂步活動」全國大會師，今天在國立體育大學熱鬧登場。記者毛琬婷／攝影
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由衛福部國民健康署主辦、台灣休閒旅遊產業創新協會承辦的「108年全民健走百萬俱樂步活動」全國大會師，今天在國立體育大學熱鬧登場，在秋高氣爽的周末早晨，全家大小一起運動，希望基金會董事長紀政也現身與大家一起健走。

「108年全民健走百萬俱樂步活動」全國大會師今年共有三場活動，在北、中、南三地登場，第一場活動上周六在台中東海大學舉行，共吸引約6800人前來參與，本周移師國體大，也有近2000人一早來健走，最後一場則是在11月30日在高雄駁二特區。

台灣休閒旅遊產業創新協會理事長劉宏裕表示，希望透過健走活動讓國人保有健康的身體，也盼藉由活動讓健走融入民眾生活，而選擇這三地舉辦就是希望能成為健走基地，讓更多人能走出戶外，了解健走帶來的好處。

希望基金會董事長紀政從運動員生涯退役後也保有運動習慣，且推廣健走活動不遺餘力，今天現身會場，與民眾一起做熱身操，也一同健走，她說：「要讓運動生活化，生活中能走就走，保持這樣的習慣也就能帶來健康的身體。」

國民

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