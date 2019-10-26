法國羽賽／苦戰3局勝辛德胡 戴資穎4強迎戰馬琳

2019-10-26 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



戴資穎挺進法國羽球公開賽女單八強賽。 歐新社 分享 facebook 總獎金75萬美元的法國羽球公開賽，我國世界球后戴資穎今天凌晨在女單八強賽遭遇印度名將辛德胡（P. V. Sindhu），儘管賽前對戰處於二連敗，但戴資穎仍在苦戰三局75分鐘後以21：16、24：26、21：17驚險勝出，挺進四強賽。

屬於BWF超級750系列賽的法國羽賽，戴資穎上屆闖進到冠軍賽後敗給日本名將山口茜，而今年兩人也都一路過關斬將挺進到八強賽，今天凌晨戴資穎碰上了世界排名第六名的辛德胡，儘管生涯保有對戰10勝5敗優勢，但戴資穎在去年年終賽與今年世錦賽面對她卻苦吞二連敗。

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法國羽球公開賽辛德胡不敵我國選手戴資穎。 歐新社 分享 facebook

兩人今天再度碰頭同樣打得相當拉鋸，雙方在首局前段互有領先且差距都保持在兩分以內，直到17：16領先時，戴資穎才靠著一波4：0的攻勢鎖定首局勝利，不過第二局辛德胡也展開反撲，開賽就取得5：1領先，並且在戴資穎率先取得賽末點時成功化解，反倒以26：24勝出、扳平戰局。

戴資穎挺進法國羽球公開賽女單四強賽。圖／Badminton photo提供 分享 facebook

決勝局戴資穎則是重新要回優勢，在4：4後就拉開差距，以21：17拿下四強賽門票，並且終結對戰辛德胡的二連敗，四強賽她則將碰上西班牙前世界球后馬琳（Carolina Marin），雙方生涯前12次交手戴資穎拿下7勝5敗，不過日前中國大陸公開賽戴資穎在苦戰三局後不敵馬琳，終結對戰六連勝。