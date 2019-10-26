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法國羽賽／苦戰三局勝辛德胡 戴資穎四強迎戰馬琳

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法國羽賽／苦戰3局勝辛德胡 戴資穎4強迎戰馬琳

2019-10-26 07:52聯合報 記者劉肇育／即時報導

戴資穎挺進法國羽球公開賽女單八強賽。 歐新社
戴資穎挺進法國羽球公開賽女單八強賽。 歐新社
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總獎金75萬美元的法國羽球公開賽，我國世界球后戴資穎今天凌晨在女單八強賽遭遇印度名將辛德胡（P. V. Sindhu），儘管賽前對戰處於二連敗，但戴資穎仍在苦戰三局75分鐘後以21：16、24：26、21：17驚險勝出，挺進四強賽。

屬於BWF超級750系列賽的法國羽賽，戴資穎上屆闖進到冠軍賽後敗給日本名將山口茜，而今年兩人也都一路過關斬將挺進到八強賽，今天凌晨戴資穎碰上了世界排名第六名的辛德胡，儘管生涯保有對戰10勝5敗優勢，但戴資穎在去年年終賽與今年世錦賽面對她卻苦吞二連敗。

法國羽球公開賽辛德胡不敵我國選手戴資穎。 歐新社
法國羽球公開賽辛德胡不敵我國選手戴資穎。 歐新社
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兩人今天再度碰頭同樣打得相當拉鋸，雙方在首局前段互有領先且差距都保持在兩分以內，直到17：16領先時，戴資穎才靠著一波4：0的攻勢鎖定首局勝利，不過第二局辛德胡也展開反撲，開賽就取得5：1領先，並且在戴資穎率先取得賽末點時成功化解，反倒以26：24勝出、扳平戰局。

戴資穎挺進法國羽球公開賽女單四強賽。圖／Badminton photo提供
戴資穎挺進法國羽球公開賽女單四強賽。圖／Badminton photo提供
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決勝局戴資穎則是重新要回優勢，在4：4後就拉開差距，以21：17拿下四強賽門票，並且終結對戰辛德胡的二連敗，四強賽她則將碰上西班牙前世界球后馬琳（Carolina Marin），雙方生涯前12次交手戴資穎拿下7勝5敗，不過日前中國大陸公開賽戴資穎在苦戰三局後不敵馬琳，終結對戰六連勝。

至於去年冠軍山口茜，八強賽則是與大陸名將何冰嬌交手，在首局打完取得21：13領先時，何冰嬌因腰傷決定退賽，四強賽山口茜將面對17歲的南韓天才少女安洗瑩。

戴資穎挺進法國羽球公開賽女單八強賽。圖／Badminton photo提供
戴資穎挺進法國羽球公開賽女單八強賽。圖／Badminton photo提供
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戴資穎世錦賽羽球

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