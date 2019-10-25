親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑
運動筆記Sunny奶奶的第一場馬拉松~芝加哥馬【運筆配速列車配速策略】2019戀戀二水跑水馬拉松-全馬5:00列車
健行筆記【為了嘉明】女為悅己著容【桃園復興】霧鎖重林．登復興三尖之首
NBA賽事懶人包 (10月25日)今日五大好球 (10月25日)

網球／WTA年終賽 謝淑薇與詹家姊妹最快4強對決

2019-10-25 22:49中央社 台北25日綜合報導

世界女子職業網球協會（WTA）年終總決賽27日點燃戰火，女雙籤表今天出爐，台灣網球姊妹花詹詠然詹皓晴謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃分屬紅、紫組，最快4強才會碰頭。

WTA年終總決賽10月27日至11月3日將在中國深圳登場，年度積分前8的雙打組合獲得參賽資格，8組雙打被分為紅組和紫組，小組內進行單循環賽，取分組前2晉級4強，再進行交叉對決，勝隊則收下決賽門票，女雙冠軍獎金高達100萬美元（約新台幣3084萬元）

今年雙打有2組台將入圍，分別為詹詠然與詹皓晴、謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）分屬紅組、紫組，預計2組人馬分頭出擊，最快也要4強才有機會對決。

值得注意的是，紅組成員來勢洶洶，包括今年美網冠軍組合比利時女將梅丹斯（Elise Mertens）與白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）、法網冠軍組合的匈牙利的巴波斯（Timea Babos）和法國的美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic），以及荷蘭的舒由絲（Demi Schuurs）與德國女將葛羅菲德（Anna-LenaGroenefeld）的跨國組合。

謝淑薇曾與中國女將彭帥聯手在2013年終賽女雙封后，今年則與史翠可娃搭檔，將與加拿大的達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）與中國的徐一幡、捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）與斯尼科娃（Katerina Siniakova），以及澳洲的史托蘇兒（Samantha Stosur）與中國的張帥較勁，爭奪4強門票。

謝淑薇詹皓晴詹詠然

相關新聞

法國羽賽／戴資穎輕鬆進8強 再戰辛德胡拚止敗

2019-10-25 09:07

擦去千分之二秒的淚水 楊俊瀚拚東京奧運門票#沒在怕的

2019-10-25 19:53

企排／新球季將開打 雲林MIZUNO隊長：持續施壓台電

2019-10-25 19:09

巴塞爾網賽／瓦文卡背傷退賽 送費德勒晉四強

2019-10-25 18:42

企排／雲林冠名贊助MIZUNO 屬地盼讓球員更有歸屬感

2019-10-25 17:50

PGA／ZOZO錦標賽次輪因雨順延 伍茲：周末會打得辛苦

2019-10-25 17:46

法國羽賽／16強戰 小天決勝局遭逆轉

2019-10-25 00:33

全運會／彭家楙橫掃女子射箭3項 「拚奧更有信心」

2019-10-25 00:15

全運會閉幕 新北59金下屆主辦

2019-10-24 23:23

法國羽賽／周天成遭逆轉 女雙許胡配站上8強

2019-10-24 23:01

自行車／登山王挑戰 傳奇女將決戰武嶺

2019-10-24 21:04

PGA／ZOZO錦標賽首輪 伍茲暫居榜首、潘政琮T7

2019-10-24 20:51

射箭／東奧選拔年底開跑 世錦國手「佛系」搶門票

2019-10-24 20:33

全運會／藤球列示範賽 北市摘金、地主奪銅

2019-10-24 19:47

亞培世界馬拉松大滿貫萬達分齡賽 27日日月潭開跑

2019-10-24 18:33

全運會／桃園交棒新北市 北市84金蟬聯榜首

2019-10-24 18:10

全運會／混雙遭逆轉 湯包、雷母樂觀收銀牌

2019-10-24 17:09

全運會／下場就奪冠 馮俊凱個人公路賽騎出6連霸

2019-10-24 16:14

高球／生涯獨缺奧運獎牌 伍茲要全力拚進東奧

2019-10-24 16:10

全運會／又是加射致勝！ 彭家楙囊括3金最風光

2019-10-24 15:20

國際足聯宣布：2021年足球世俱盃將於將於大陸舉行

2019-10-24 14:44

法國羽賽／差點扳倒球王桃田賢斗 王子維獲滿堂彩

2019-10-24 09:09

亞錦賽／南韓隊延長僵局制再見失誤 3比4不敵中國隊

2019-10-14 16:13

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／快艇全員轟141分 勇士柯瑞拚命仍吞慘敗

2019-10-25 13:18

NBA／失分創柯爾時代新高 柯瑞：檢討時場面肯定難堪

2019-10-25 16:32

MLB／吉拉迪落腳費城人 洋基總管：幸沒來美東

2019-10-25 06:50

法國羽賽／戴資穎輕鬆進8強 再戰辛德胡拚止敗

2019-10-25 09:07

NBA／首場就與哈登起口角 衛少：我不打算回答

2019-10-25 17:03

NBA／隊友挺身退火箭 MVP字母哥犯滿仍雙贏

2019-10-25 11:10

NBA／火箭MVP連線出師不利 教頭：不是來贏82場

2019-10-25 11:53

斯洛維尼亞籃球天才 唐西奇的天空沒有極限！

2019-10-25 07:00

NBA／搶奪伊古達拉大作戰 球員爆湖人將是首選

2019-10-25 09:55

MLB／第3戰推桑契斯 國民教頭：我們不只3巨投

2019-10-25 08:08

NBA／卡特連戰22季創紀錄 楊恩飆38分退活塞

2019-10-25 10:33

NBA／羅斯轉戰底特律表現搶眼 活塞傳奇湯瑪斯點名接班

2019-10-25 13:57

NBA／詹姆斯控球任務落幕 佛蓋爾擬讓朗多重回先發

2019-10-25 09:29

NBA／太陽中鋒艾頓涉禁藥 恐面臨25場禁賽處分

2019-10-25 09:38

NBA／搧風點火宿敵情結？ 瑞佛斯笑指湖人冠軍數「灌水」

2019-10-25 11:38

NBA／頭撞天花板進傷兵名單 7呎5吋佛爾遇巨人煩惱

2019-10-25 10:05

2019 MLB季後賽賽程&最新戰況 世界大賽對戰出爐

2019-10-25 10:15

瘋狂的開幕之夜 生涯首役亮眼的五大新秀

2019-10-25 07:00

MLB／韋蘭德世界大賽1勝難求 休士頓有麻煩了！

2019-10-25 00:13

NBA／敦奧就知戴維斯非池中物 布萊恩期許預約名人堂

2019-10-25 12:01

MLB／兩敗不要緊 太空人教頭：我有一缸子明星

2019-10-25 15:54

NBA／42歲仍不言退 卡特：這就是我的職業

2019-10-25 10:50

MLB／韋蘭德傳球糗態 達比修有終於報被酸之仇

2019-10-25 15:26

MLB／世界大賽若有第五戰 川普要進場當觀眾

2019-10-25 07:46

NBA／首戰被痛宰 巴克利看衰勇士進不了季後賽

2019-10-25 18:08

中職／兄弟教頭伯納受訪爭議 馮勝賢：要回應什麼

2019-10-25 20:01

12強賽／熟悉的中心打線 王柏融習慣壓力了

2019-10-25 18:28

NBA／轉隊首戰狂飆50分 厄文：沒贏就不重要

2019-10-25 00:27

12強賽／中華隊首場熱身賽 廖乙忠、江少慶先發

2019-10-25 17:47

MLB／嘲諷女記者 太空人開除失言副總經理

2019-10-25 16:41

影／高雄國際直線競速SDR嘉年華 重量級超跑性能車雲集

2019-10-25 11:15

MLB／兩城市合唱團對賭 太空人輸得唱Baby Shark

2019-10-25 09:28

MLB／王維中返美職首年 遺憾沒跟到一朗引退

2019-10-25 00:12

法國羽賽／16強戰 小天決勝局遭逆轉

2019-10-25 00:33

12強賽／中華隊首場熱身賽 江少慶、張奕登板飆速

2019-10-25 21:48

MLB／天使新教頭麥登 夢想在世界大賽打敗小熊

2019-10-25 16:23

NBA／今日戰績表 公鹿字母哥大三元擊破火箭雙巨頭

2019-10-25 13:35

擦去千分之二秒的淚水 楊俊瀚拚東京奧運門票#沒在怕的

2019-10-25 19:53

12強賽／頂著打擊王光環 林立盡力不怕被放大檢視

2019-10-25 20:15

12強賽／首場實戰飆速150公里 張奕只在意尾勁

2019-10-25 22:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top