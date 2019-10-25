網球／WTA年終賽 謝淑薇與詹家姊妹最快4強對決

2019-10-25 22:49 中央社 台北25日綜合報導



世界女子職業網球協會（WTA）年終總決賽27日點燃戰火，女雙籤表今天出爐，台灣網球姊妹花詹詠然與詹皓晴、謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃分屬紅、紫組，最快4強才會碰頭。

WTA年終總決賽10月27日至11月3日將在中國深圳登場，年度積分前8的雙打組合獲得參賽資格，8組雙打被分為紅組和紫組，小組內進行單循環賽，取分組前2晉級4強，再進行交叉對決，勝隊則收下決賽門票，女雙冠軍獎金高達100萬美元（約新台幣3084萬元）

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

今年雙打有2組台將入圍，分別為詹詠然與詹皓晴、謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）分屬紅組、紫組，預計2組人馬分頭出擊，最快也要4強才有機會對決。

值得注意的是，紅組成員來勢洶洶，包括今年美網冠軍組合比利時女將梅丹斯（Elise Mertens）與白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）、法網冠軍組合的匈牙利的巴波斯（Timea Babos）和法國的美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic），以及荷蘭的舒由絲（Demi Schuurs）與德國女將葛羅菲德（Anna-LenaGroenefeld）的跨國組合。

謝淑薇曾與中國女將彭帥聯手在2013年終賽女雙封后，今年則與史翠可娃搭檔，將與加拿大的達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）與中國的徐一幡、捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）與斯尼科娃（Katerina Siniakova），以及澳洲的史托蘇兒（Samantha Stosur）與中國的張帥較勁，爭奪4強門票。