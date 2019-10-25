東奧／馬拉松競走賽 國際奧會決定移師札幌

2019-10-25 22:53 中央社 東京25日專電



國際奧會協調委員會主席柯茲（John Coates）今天與東京都知事小池百合子在都政府辦公大樓會談，針對2020年東京奧運的馬拉松與競走賽會場，柯茲表明決定移到札幌舉辦。

「產經新聞」報導，柯茲與小池百合子今天在東京都廳會談時表示，明年東京奧運馬拉松與競走賽的場地確定由東京移到北海道札幌市舉行，柯茲提議，即使這兩項比賽場地變更，頒獎儀式仍會在東京舉行。

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不過，小池希望東奧的馬拉松與競走賽仍在東京舉行，將在本月30日起召開的國際奧林匹克委員會（IOC）協調委員會上再度要求協商，不希望易地舉辦。

柯茲今天在與小池會談後對媒體表示，此事完全沒有商榷的餘地。

有關這兩項比賽移師札幌所需追加的經費及因應緊急事態的準備，柯茲表示，就如東京奧運組織委員會（籌備委員會）所公布的，備有預備金。

對於國際奧會堅持將馬拉松與競走賽移師札幌一事，小池今天在與柯茲會談前對媒體表示，很多東京居民一直很努力在準備，若要移到札幌舉辦，讓東京民眾感到很失望，且沒能得到一個讓人可接受的交代。

小池說，若這兩項比賽移師札幌，所需的費用東京都政府不考慮支付。

報導說，柯茲在會談時提示資料說明國際奧會為何要將這兩項比賽移到札幌舉辦。資料顯示，今年9月底至10月初在卡達首都杜哈的世界田徑錦標賽中，有多名馬拉松選手因天氣酷熱而棄權。

柯茲提示資料表示，杜哈和東京的氣象條件酷似，所以即使讓這兩項比賽在東京舉辦時提早開賽，也不具意義。

報導說， 根據東京奧運組織委員會的預算，備有反恐等緊急事態預備金約1000億（約新台幣285億元）至3000億日圓，但是易地舉辦所需的追加經費該由何方負擔，並無規定，最後可能由東京都政府或中央政府負擔。

日本放送協會（NHK）報導，柯茲向小池提示的是9月底到10月初在杜哈舉行的田徑世錦賽，馬拉松和競走的男女共5項的資料，與過去3屆田徑世錦賽相較，選手表現的紀錄差，無法發揮最好的實力。

資料也顯示，男子50公里競走大約3成的選手沒能完賽。女子馬拉松賽當中，出賽的68名選手中只有40名選手完賽，約4成無法完賽，其中有16名選手甚至跑不到一半的距離。而且有39名選手被送至救護站，可見酷暑對選手造成的影響很大。

國際奧會提示預防中暑的指標所用的綜合溫度熱指數值（WBGT，綜合氣溫、濕度、風速等數據推算出）資料。在杜哈田徑世錦賽女子馬拉松賽的溫度熱指數29.5度，東京的溫度熱指數2017年與2018年是27度至31度，今年是28度至32度，杜哈與東京的溫度熱情況相似。而札幌這3年的溫度熱指數較東京低約3度至4度。