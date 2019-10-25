登山王／丹麥黑馬封王 吳之皓淚迎首座國內冠軍

2019-10-25 20:32 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



2019台灣自行車登山王挑戰賽今點燃戰火，來自全球42個國家地區、730位國內外職業和業餘自行車登山好手將齊聚一堂，決戰武嶺之巔，最終男子菁英組由丹麥籍選手Anthon Charmig衝出3小時24分24秒、史上次佳成績奪冠；南非國家隊冠軍Ashleigh Moolman-Pasio繳出3小時51分55秒，在女子組封后。

年僅21歲的Anthon Charmig名氣並不大，最高僅效力於三級職業車隊，本次卻技壓群雄，讓一級車隊車手也望塵莫及，賽後他透露，為了準備此場賽事，提前10天就來台灣備戰，熟悉路線。

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Anthon Charmig説：「我在比賽進行到約40公里時發動攻擊，之後拉開差距，並依照配速一路騎到終點。這座冠軍對我意義重大，首次在亞洲出賽就奪下桂冠。」

國內男子菁英組競爭同樣激烈，台灣自由車「一哥」馮俊凱受到連9日出賽的影響，體力不繼，提前棄賽；最終由去年亞軍吳之皓以3小時38分24秒，喜迎國內冠軍。

吳之皓奪下生涯首座KOM冠軍激動落淚，「過去我一直被定位是爬坡型車手，但生涯卻從來沒拿過國內的登山王冠軍；如今四度參賽總算如願，總算可以自豪地說，我就是爬坡型好手。」

CCC-Liv女子車隊強勢來台踢館，最終由隊員Ashleigh Moolman-Pasio和傳奇女子選手Marianne Vos包辦前2名。Ashleigh Moolman-Pasio説：「這是我一整年遇過最難的賽事；比賽前半段我和Vos合作，但後面強度太高，逐漸分裂，所幸最終我們都沒被超越。」