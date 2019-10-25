企排／新球季將開打 雲林MIZUNO隊長：持續施壓台電

2019-10-25 19:09 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



第15屆企業排球聯賽將在明天開打，MIZUNO男排隊今天與雲林縣政府簽下冠名贊助合約，對於新球季目標，雲林MIZUNO男排隊長高偉誠表示，除了希望能繳出比上季更佳的成績，也把扳倒台電隊列為首要目標。

台電男排上季完成男子組例行賽、挑戰賽五連霸，各隊也都將目標擺在他們身上。雲林MIZUNO男排隊長高緯成談到新季目標就說：「上季我們有幾場比賽都和台電打到5局才輸球，真的非常可惜，希望今年能給台電施加更多壓力。」

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本季雲林MIZUNO面臨球星吳宗軒離隊，在陣中球員年輕化的情況下，球員需要提升更多自信心，「宗軒離隊確實隊戰力損失蠻大的，但我也會盡力帶領學弟。」

儘管新球季就要開打，但由於陣中有些球員在國訓培訓及日前全運會的關係，全隊至今仍未完整一起訓練，高偉誠表示，接下來就是藉由比賽找回默契。