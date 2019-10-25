擦去千分之二秒的淚水 楊俊瀚拚東京奧運門票#沒在怕的

2019-10-25 19:53 聯合新聞網 文／耶羅



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2020東京奧運剩不到一年就要展開，中華健兒努力拚搶門票，adidas推出「沒在怕的」品牌活動，象徵中華隊面對各種困境及挑戰，仍不退縮且勇於突破的精神。在田徑場上有「台灣最速男」稱號的楊俊瀚，在擦去2018年亞運「千分之二秒」遺憾的淚水後，將秉持「沒在怕的」精神，突破自我極限全力衝刺，期待能用自己的飛毛腿，在運動員最高殿堂留下屬於自己的腳印。

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楊俊瀚在2017世大運百米以10秒20奪金，為台灣奪下一面睽違26年的世大運田徑項目金牌，一夕爆紅。不過這位來自花蓮的阿美族快腿，從小其實是藥罐子，為了強身才開始接觸田徑，卻就此愛上充滿速度感的短跑，一天練3小時也不喊累。同時為了體諒家境，裝備壞了也沒在怕繼續跑，至今家中還保有青少年時期鞋底已脫落的釘鞋。

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成名後的楊俊瀚繼續拚戰，先在2018年6月日本大學田徑公開賽100公尺奪金，且將全國紀錄提升至10秒11；又在同年8月亞運200公尺跑出20秒23破全國紀錄奪銀，但與金牌的日本好手小池祐貴僅相差「千分之二秒」，賽後他流下英雄淚的畫面仍讓人印象深刻。

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儘管亞運奪銀又破全國的成績稱不上挫敗，但毫釐之差的「銀」恨卻足已讓台灣全民揪心，就連楊俊瀚當下也忍不住感嘆，「不完美才是最好的結果」。為了跑向世界舞台，楊俊瀚在今年春節赴美訓練，沒有假日的向前衝刺，他知道，運動員總是得因訓練犧牲這樣的日子。不過來到陌生環境，害怕是免不了，但楊俊瀚可沒在怕：「一個人到國外移地訓練，雖然是人生地不熟的狀態，為了田徑還是要勇敢面對」。

楊俊瀚擦去淚水把自己逼到極限，雖然拿坡里世大運後陷入低潮，打亂了訓練計畫，對此倒是很坦然，「有低潮才能夠再創高峰，所以就當做是蓄積能量，等待創造佳績的機會」。他強調，即便最後爭搶奧運門票失敗，只要有了#沒在怕的精神，未來仍會越挫越勇，因為「堅持到最後，如果失敗也是一種收穫」。

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事實上想跑進奧運並不容易，畢竟100公尺的世界猛獸如雲，楊俊瀚距離「夢幻9秒」還有一段差距，最大希望是曾達到奧運標的200公尺，必須在明年6月29日前繼去年亞運、再次跑進20秒24內，才能拿到東京奧運入場券。即便運動員很難每場賽事都有最佳水準，楊俊瀚仍不會畏懼挑戰，他說：「運動員的狀態不一定能維持在高峰，如何在低潮仍然保持正向，是我沒在怕的精神」。

adidas沒在怕的精神正好與楊俊瀚的態度相互輝映，也要號召全民為同樣正在力拼前進東京奧運的中華隊應援，一起穿上最新推出的限量「中華CT徽章」、搭配全新VRCT運動外套，化身超熱血中華隊應援團！

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搶先穿上「挺中華VRCT應援外套」的楊俊瀚，被問到平時是否也會如此穿搭，他直率回應：「會，約會時間常搭配棒球外套」。楊俊瀚以身作則帥一波，大聲號召全國一同為中華隊助陣加油。

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