企排／美津濃男排冠名雲林 隊長高偉誠盼成績更進步
2019-10-25 19:35中央社 台北25日電
上季MIZUNO男排在企業聯賽例行賽拿下第3名，新球季獲得雲林縣政府冠名贊助，隊長高偉誠今天表示，目標今年成績能比往年好，並希望能持續給衛冕軍台電男排施加壓力。
台電男排上季企業甲級男子排球聯賽，完成例行賽5連霸，挑戰賽則將隊史最長紀錄推進至5連霸，而MIZUNO（美津濃）男排則以例行賽第3名作收。
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對於今年目標，高偉誠今天出席雲林縣政府與MIZUNO男排隊冠名合作簽約記者會時表示，希望今年成績能比往年好，並持續給台電施加壓力，他提到上季與台電交手，數度打到5局，但最終都輸球。
談到與台電交手落居下風的原因，高偉誠認為，關鍵在於心態，由於目前球隊成員年紀較輕、較沒自信，相較於台電選手，雲林MIZUNO男排缺乏經驗，還需藉由比賽提升自信心。
來自雲林縣的黃澄浩對於這次球隊獲得雲林冠名贊助坦言，既訝異又感動，他提到大一打企業聯賽的時候，就曾想有沒有機會到雲林比賽，而今年終於可以回到家鄉打球，也讓他相當開心。
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