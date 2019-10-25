巴塞爾網賽／瓦文卡背傷退賽 送費德勒晉四強
2019-10-25 18:42
聯合報 記者毛琬婷
／即時報導
室內硬地的巴塞爾男網賽8強賽原本要上演眾所矚目的「瑞士內戰」，不過世界排名第17的瓦文卡（Stan Wawrinka）在取得8強門票後因背部不適，隨即宣布退賽，也讓與「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）第27次交手破局。
「上一站我的背部有些問題，我確定明天（周五）無法完全恢復，因此選擇退賽。」瓦文卡在16強面對美國網球新星帝亞弗（Frances Tiafoe），雙方大戰超過2個半小時，瓦文卡辛苦在三盤大戰中勝出，不過卻因背傷退賽。
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收下瓦文卡退賽大禮的費德勒，兵不血刃晉級4強，距離巴塞爾尋求3連霸且是第10冠只差最後兩步，4強將與希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）與塞爾維亞好手克拉伊諾維奇（Filip Krajinovic）間勝方爭決賽門票。
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