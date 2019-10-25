企排／雲林冠名贊助MIZUNO 屬地盼讓球員更有歸屬感
2019-10-25 17:50
聯合報 記者毛琬婷
／台北即時報導
第15屆企業排球聯賽明天開打，MIZUNO男子排球隊今天與雲林縣政府冠名合作，希望透過這次合作建立起雲林屬地的排球隊，帶動在地排球風氣；中華排球協會理事長王貴賢也表示，希望藉由這次冠名，讓企排走向屬地主義。
雲林縣內擁有不少基層排球隊，大成商工、麥寮高中、北港建國國中、北辰國小都曾在全國賽事打下好成績，也培養出不少台灣排球好手。張麗善表示，透過這次與MIZUNO男排隊冠名簽約合作，希望能在縣府支持及企業提供資源下，球隊在能有更好的成績。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
本屆企排將在明日在竹北體育館開打，上半季12月7、8日也會來到雲林，在雲林科技大學體育館進行，也是雲林MIZUNO首度在冠名後回到雲林，以地主之姿出賽。
從國小就在雲林就讀的黃澄浩對這次球隊與雲林冠名合作直呼感動，更有機會首度回家打球，「大一剛開始打企排就有想過有沒有機會回家打球，這次除了球隊冠名外，還有機會能回雲林打球，很高興有機會打球給親友看。」
中華排球協會理事長王貴賢也表示，雲林一直是台灣排球的搖籃之一，這次的冠名合作也慢慢讓企業排球聯賽走向屬地主義，也希望透過這樣的合作讓球員更有歸屬感。
留言