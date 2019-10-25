企排／雲林冠名贊助MIZUNO 屬地盼讓球員更有歸屬感

2019-10-25 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／台北即時報導



中華排球協會理事長王貴賢（左二）代表致贈球衣給雲林縣長張麗善（右二）。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook 第15屆企業排球聯賽明天開打，MIZUNO男子排球隊今天與雲林縣政府冠名合作，希望透過這次合作建立起雲林屬地的排球隊，帶動在地排球風氣；中華排球協會理事長王貴賢也表示，希望藉由這次冠名，讓企排走向屬地主義。

雲林縣內擁有不少基層排球隊，大成商工、麥寮高中、北港建國國中、北辰國小都曾在全國賽事打下好成績，也培養出不少台灣排球好手。張麗善表示，透過這次與MIZUNO男排隊冠名簽約合作，希望能在縣府支持及企業提供資源下，球隊在能有更好的成績。

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本屆企排將在明日在竹北體育館開打，上半季12月7、8日也會來到雲林，在雲林科技大學體育館進行，也是雲林MIZUNO首度在冠名後回到雲林，以地主之姿出賽。

從國小就在雲林就讀的黃澄浩對這次球隊與雲林冠名合作直呼感動，更有機會首度回家打球，「大一剛開始打企排就有想過有沒有機會回家打球，這次除了球隊冠名外，還有機會能回雲林打球，很高興有機會打球給親友看。」