親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

從故宮一次展到數位故宮 韓國瑜為何飽受抨擊

中國經濟世界第二 為何陸人仍冒生命危險偷渡英國？

運動筆記Sunny奶奶的第一場馬拉松~芝加哥馬【運筆配速列車配速策略】2019戀戀二水跑水馬拉松-全馬5:00列車
健行筆記【為了嘉明】女為悅己著容【桃園復興】霧鎖重林．登復興三尖之首
NBA賽事懶人包 (10月25日)今日五大好球 (10月25日)

企排／雲林冠名贊助MIZUNO 屬地盼讓球員更有歸屬感

2019-10-25 17:50聯合報 記者毛琬婷／台北即時報導

中華排球協會理事長王貴賢（左二）代表致贈球衣給雲林縣長張麗善（右二）。記者毛琬婷...
中華排球協會理事長王貴賢（左二）代表致贈球衣給雲林縣長張麗善（右二）。記者毛琬婷／攝影
分享
第15屆企業排球聯賽明天開打，MIZUNO男子排球隊今天與雲林縣政府冠名合作，希望透過這次合作建立起雲林屬地的排球隊，帶動在地排球風氣；中華排球協會理事長王貴賢也表示，希望藉由這次冠名，讓企排走向屬地主義。

雲林縣內擁有不少基層排球隊，大成商工、麥寮高中、北港建國國中、北辰國小都曾在全國賽事打下好成績，也培養出不少台灣排球好手。張麗善表示，透過這次與MIZUNO男排隊冠名簽約合作，希望能在縣府支持及企業提供資源下，球隊在能有更好的成績。

本屆企排將在明日在竹北體育館開打，上半季12月7、8日也會來到雲林，在雲林科技大學體育館進行，也是雲林MIZUNO首度在冠名後回到雲林，以地主之姿出賽。

從國小就在雲林就讀的黃澄浩對這次球隊與雲林冠名合作直呼感動，更有機會首度回家打球，「大一剛開始打企排就有想過有沒有機會回家打球，這次除了球隊冠名外，還有機會能回雲林打球，很高興有機會打球給親友看。」

中華排球協會理事長王貴賢也表示，雲林一直是台灣排球的搖籃之一，這次的冠名合作也慢慢讓企業排球聯賽走向屬地主義，也希望透過這樣的合作讓球員更有歸屬感。

中華排球協會理事長王貴賢（左二）代表致贈球衣給雲林縣長張麗善（右二）。記者毛琬婷...
中華排球協會理事長王貴賢（左二）代表致贈球衣給雲林縣長張麗善（右二）。記者毛琬婷／攝影
分享

相關新聞

法國羽賽／戴資穎輕鬆進8強 再戰辛德胡拚止敗

2019-10-25 09:07

PGA／ZOZO錦標賽次輪因雨順延 伍茲：周末會打得辛苦

2019-10-25 17:46

法國羽賽／16強戰 小天決勝局遭逆轉

2019-10-25 00:33

全運會／彭家楙橫掃女子射箭3項 「拚奧更有信心」

2019-10-25 00:15

全運會閉幕 新北59金下屆主辦

2019-10-24 23:23

法國羽賽／周天成遭逆轉 女雙許胡配站上8強

2019-10-24 23:01

自行車／登山王挑戰 傳奇女將決戰武嶺

2019-10-24 21:04

PGA／ZOZO錦標賽首輪 伍茲暫居榜首、潘政琮T7

2019-10-24 20:51

射箭／東奧選拔年底開跑 世錦國手「佛系」搶門票

2019-10-24 20:33

全運會／藤球列示範賽 北市摘金、地主奪銅

2019-10-24 19:47

亞培世界馬拉松大滿貫萬達分齡賽 27日日月潭開跑

2019-10-24 18:33

全運會／桃園交棒新北市 北市84金蟬聯榜首

2019-10-24 18:10

全運會／混雙遭逆轉 湯包、雷母樂觀收銀牌

2019-10-24 17:09

全運會／下場就奪冠 馮俊凱個人公路賽騎出6連霸

2019-10-24 16:14

高球／生涯獨缺奧運獎牌 伍茲要全力拚進東奧

2019-10-24 16:10

全運會／又是加射致勝！ 彭家楙囊括3金最風光

2019-10-24 15:20

國際足聯宣布：2021年足球世俱盃將於將於大陸舉行

2019-10-24 14:44

法國羽賽／差點扳倒球王桃田賢斗 王子維獲滿堂彩

2019-10-24 09:09

全運會／拳擊54公斤決賽 黃筱雯一拳未打摘金

2019-10-24 00:16

全運會／陳傑、楊俊瀚連霸成功 叩關東奧看明年

2019-10-24 00:14

法國羽賽／首戰打滿三局 戴資穎開胡

2019-10-23 23:36

全運會／金門之光 陳彥維田徑跑出新頁

2019-10-23 21:39

全運會／吊環王子復出拚東奧？ 陳智郁還沒決定

2019-10-23 20:44

法國羽賽／周天成逆轉開胡 王子維挑戰球王

2019-10-23 20:43

全運會／藤球列示範賽 台北市、屏東縣爭金

2019-10-23 20:25

全運會／終於不用坐板凳 拳擊陳念琴喜迎全運第1金

2019-10-23 20:25

全運會／游泳壓軸日 東奧國手再破全國

2019-10-23 20:09

全運會／連3屆跨量級都摘金 拳擊林郁婷下周再赴日特訓

2019-10-23 20:01

全運會／地主壓軸奪田徑千六接力金牌 破陳傑最多金美夢

2019-10-23 19:47

全運會／拳擊金牌戰黃筱雯一拳沒打就連霸 拚東奧再瘦3公斤

2019-10-23 19:10

亞錦賽／南韓隊延長僵局制再見失誤 3比4不敵中國隊

2019-10-14 16:13

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／快艇全員轟141分 勇士柯瑞拚命仍吞慘敗

2019-10-25 13:18

MLB／吉拉迪落腳費城人 洋基總管：幸沒來美東

2019-10-25 06:50

NBA／隊友挺身退火箭 MVP字母哥犯滿仍雙贏

2019-10-25 11:10

法國羽賽／戴資穎輕鬆進8強 再戰辛德胡拚止敗

2019-10-25 09:07

斯洛維尼亞籃球天才 唐西奇的天空沒有極限！

2019-10-25 07:00

NBA／搶奪伊古達拉大作戰 球員爆湖人將是首選

2019-10-25 09:55

NBA／火箭MVP連線出師不利 教頭：不是來贏82場

2019-10-25 11:53

MLB／第3戰推桑契斯 國民教頭：我們不只3巨投

2019-10-25 08:08

NBA／失分創柯爾時代新高 柯瑞：檢討時場面肯定難堪

2019-10-25 16:32

NBA／卡特連戰22季創紀錄 楊恩飆38分退活塞

2019-10-25 10:33

NBA／太陽中鋒艾頓涉禁藥 恐面臨25場禁賽處分

2019-10-25 09:38

NBA／詹姆斯控球任務落幕 佛蓋爾擬讓朗多重回先發

2019-10-25 09:29

NBA／羅斯轉戰底特律表現搶眼 活塞傳奇湯瑪斯點名接班

2019-10-25 13:57

MLB／韋蘭德世界大賽1勝難求 休士頓有麻煩了！

2019-10-25 00:13

NBA／頭撞天花板進傷兵名單 7呎5吋佛爾遇巨人煩惱

2019-10-25 10:05

MLB／世界大賽贏不了 韋蘭德：別再談勝敗了

2019-10-24 19:14

MLB／波拉斯贈王維中首勝禮 手寫鼓勵：做得好

2019-10-24 20:22

12強／軟銀王牌千賀滉大退隊 4天內3大咖消失

2019-10-24 18:17

瘋狂的開幕之夜 生涯首役亮眼的五大新秀

2019-10-25 07:00

2019 MLB季後賽賽程&最新戰況 世界大賽對戰出爐

2019-10-25 10:15

MLB／世界大賽若有第五戰 川普要進場當觀眾

2019-10-25 07:46

NBA／42歲仍不言退 卡特：這就是我的職業

2019-10-25 10:50

NBA／首場就與哈登起口角 衛少：我不打算回答

2019-10-25 17:03

12強／劉致榮首場熱身賽休兵 28日再戰味全龍

2019-10-24 20:21

NBA／搧風點火宿敵情結？ 瑞佛斯笑指湖人冠軍數「灌水」

2019-10-25 11:38

法國羽賽／周天成遭逆轉 女雙許胡配站上8強

2019-10-24 23:01

NBA／敦奧就知戴維斯非池中物 布萊恩期許預約名人堂

2019-10-25 12:01

MiLB／無緣亞錦賽嘆可惜 宋文華提早備戰新球季

2019-10-24 19:49

MLB／兩敗不要緊 太空人教頭：我有一缸子明星

2019-10-25 15:54

MLB／韋蘭德傳球糗態 達比修有終於報被酸之仇

2019-10-25 15:26

NBA／轉隊首戰狂飆50分 厄文：沒贏就不重要

2019-10-25 00:27

世界12強#沒在怕的! adidas力挺王柏融無畏挑戰

2019-10-24 19:30

MLB／王維中返美職首年 遺憾沒跟到一朗引退

2019-10-25 00:12

MiLB／整季僅出賽2場 曾仁和：現在傷都好了

2019-10-24 19:12

法國羽賽／16強戰 小天決勝局遭逆轉

2019-10-25 00:33

MLB／兩城市合唱團對賭 太空人輸得唱Baby Shark

2019-10-25 09:28

NBA／今日戰績表 公鹿字母哥大三元擊破火箭雙巨頭

2019-10-25 13:35

自行車／登山王挑戰 傳奇女將決戰武嶺

2019-10-24 21:04

PGA／ZOZO錦標賽首輪 伍茲暫居榜首、潘政琮T7

2019-10-24 20:51

影／高雄國際直線競速SDR嘉年華 重量級超跑性能車雲集

2019-10-25 11:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top