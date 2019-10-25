PGA／ZOZO錦標賽次輪因雨順延 伍茲：周末會打得辛苦

2019-10-25 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



伍茲。 美聯社 分享 facebook 總獎金975萬美元的PGA「ZOZO錦標賽」，昨天在日本千葉開打，美國名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）首輪揮出64（-6）桿，和同胞好手伍蘭德（Gary Woodland）並列領先，不過受到颱風影響，當地半夜下起大雨，也讓今天第二輪賽事被迫順延。

受到博羅依颱風影響，在千葉進行的ZOZO錦標賽次輪因球場到處都是積水，今天中午到下午四點的降雨機率也達百分百，導致球賽被迫取消，PGA競賽與規則部副主席楊恩（Gary Young）表示，球場含水已經飽和，天氣預報說還會下更多的雨，因此最正確的決定是取消今天的比賽。

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目前主辦單位也就賽事順延做出應變方法，目前計畫是，第二輪在當地時間周六上午6點半開打，採3人同組、第1與第10洞同時開打的方式，第二、三輪不進行重新分組，然後周日再進行同樣操作，打完前三輪賽事。

楊恩說：「按照我們的計畫，星期天早上我們可以用兩個小時補完第三輪，第四輪我們將重新分組，如果一切按照計劃，將可在周日上午9至11點之間開始第四輪。」

不過一切還是要視球場狀況而定，楊恩認為，若一切順利的話，應該能在周日下午四點左右完成第四輪比賽，但如果有需要的話也可能會延到周一。第一輪打完並列領先的伍茲就説：「這個周末會打得很辛苦，所有人都會打很多球，或許會打到54洞之多，希望我會繼續保持下去。」