法國羽賽／戴資穎輕鬆進8強 再戰辛德胡拚止敗

2019-10-25 09:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



戴資穎輕取南韓女將。 歐新社 分享 facebook 法國羽球公開賽女單16強賽，我國世界球后戴資穎今天凌晨遭遇南韓女將金佳恩，僅花40分鐘就以兩個21：17直落二勝出，八強賽將遭遇印度女將辛德胡（P. V. Sindhu）。

總獎金75萬美元的超級750系列賽法國公開賽，上一屆戴資穎在冠軍賽中不敵日本名將山口茜屈居亞軍，不過本屆賽事她先是在首輪拍落德國華裔女將李怡逢，今天凌晨的16強賽則是對上世界排名第23名的南韓金佳恩。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

戴資穎生涯首度與金佳恩交手是在八月的世錦賽，當時連兩局都打到24：22才驚險勝出，今天雙方再度碰頭，戴資穎在首局前段雖然一度被金佳恩緊咬比數不放，不過在12：12平手後，拉出一波9：5的攻勢先聲奪人。

第二局戴資穎再一次以8：9落後，不過她隨即調整腳步再度要回優勢，反取得17：11的大幅領先，並在比賽第40分鐘再以21：17拿下勝利，挺進到八強賽。

戴資穎接下來將遭遇世界排名第6名的印度辛德胡，兩人生涯前15度交手戴資穎拿下10勝5敗對戰優勢，不過近期辛德胡接連在年終賽與世錦賽兩度擊敗戴資穎。