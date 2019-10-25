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法國羽賽／戴資穎輕鬆進8強 再戰辛德胡拚止敗

2019-10-25 09:07聯合報 記者劉肇育／即時報導

戴資穎輕取南韓女將。 歐新社
戴資穎輕取南韓女將。 歐新社
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法國羽球公開賽女單16強賽，我國世界球后戴資穎今天凌晨遭遇南韓女將金佳恩，僅花40分鐘就以兩個21：17直落二勝出，八強賽將遭遇印度女將辛德胡（P. V. Sindhu）。

總獎金75萬美元的超級750系列賽法國公開賽，上一屆戴資穎在冠軍賽中不敵日本名將山口茜屈居亞軍，不過本屆賽事她先是在首輪拍落德國華裔女將李怡逢，今天凌晨的16強賽則是對上世界排名第23名的南韓金佳恩。

戴資穎生涯首度與金佳恩交手是在八月的世錦賽，當時連兩局都打到24：22才驚險勝出，今天雙方再度碰頭，戴資穎在首局前段雖然一度被金佳恩緊咬比數不放，不過在12：12平手後，拉出一波9：5的攻勢先聲奪人。

第二局戴資穎再一次以8：9落後，不過她隨即調整腳步再度要回優勢，反取得17：11的大幅領先，並在比賽第40分鐘再以21：17拿下勝利，挺進到八強賽。

戴資穎接下來將遭遇世界排名第6名的印度辛德胡，兩人生涯前15度交手戴資穎拿下10勝5敗對戰優勢，不過近期辛德胡接連在年終賽與世錦賽兩度擊敗戴資穎。

至於我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，今天十六強賽則是遭遇第四種子的日本組合嘉村健士／園田啟悟，最終在苦戰三局後以12：21、21：16、14：21敗下陣來，無緣八強賽。

戴資穎挺進法國羽球公開賽女單八強賽。圖／Badminton photo提供
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戴資穎挺進法國羽球公開賽女單八強賽。圖／Badminton photo提供
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戴資穎挺進法國羽球公開賽女單八強賽。圖／Badminton photo提供
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戴資穎世錦賽羽球

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