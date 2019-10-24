法國羽賽／周天成遭逆轉 女雙許胡配站上8強
首輪經過3局考驗拍下世界排名第10的對手，我國羽球好手周天成今天在法國公開賽改碰世界排名第9的香港伍家朗，台、港「一哥」又戰到決勝局，最終伍家朗在1小時又18分鐘大戰逆轉勝出，以23：25、21：17、21：16站上8強，小天則是止步第2輪。
世界排名37的台將女雙組合許雅晴／胡綾芳今天同樣打滿3局，女雙16強唯一的台將組合靠著第一局15：16下連趕6分逆轉，但第2局錯失18：16領先機會，遭世界排名15的馬來西亞組合鄒美君／李明艷以23：21扳平戰局；決勝局許胡配最多5分領先雖遭追平，所幸在第3個賽末點頂住壓力，耗時超過70分鐘以23：21出線，成為首組晉級8強的台將組合。
小天目前世界排名第2，僅次於日本「世界球王」桃田賢斗，在超級750系列的法國公開賽籤運不是太好，首輪先碰世界排名第10的印度好手斯里坎（Kidambi Srikanth），第二輪又碰排名最高的非種子伍家朗。
台、港「一哥」過往已經交手14次，小天取得10勝4敗優勢，不過今天首局下場不久就因地墊太滑出現腳底打滑意外，雖可繼續出賽，但讓伍家朗先取得4：0領先；小天前段曾兩度追平比數，但逆轉都差一步，直到15：18時連拿4分才首度嘗到領先滋味。
怒吼慶祝超前的小天，接續卻出現殺球掛網失誤送出追平分，再因判斷失誤讓伍家朗拿到局末點；伍家朗回球出界浪費第一次機會，但小天第一個局末點也沒能把握，不過小天接續又兩度瓦解局末危機，並在自己第2個局點照到進攻空檔，振臂吶喊慶祝25：23先下一城。
首局就打超過半小時，台、港「一哥」第二局仍打得拉鋸，技術暫停前8度平手，恢復比賽後又多次互換領先，小天這次沒能再瓦解伍家朗局末點，讓香港好手以21：17扳平戰局。
決勝局小天先以11：8領先進入技術暫停，但換場後伍家朗先連拿3分追平，再取得20：15的賽末優勢；小天雖再瓦解一次危機，但沒能複製首局逆轉劇本，16：21送出8強門票。
去年打進決賽的「世界球后」戴資穎，台灣時間昨天深夜以3局拍下德國李怡逢，預計25日凌晨12點10分碰南韓世界排名23的金佳恩，尋求8強門票；台將另名單打代表「羽球王子」王子維，台灣時間今天凌晨和桃田賢斗大戰1小時19分鐘，無奈以21：15、15：21、16：21遭逆轉，對戰3次仍沒開胡。
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