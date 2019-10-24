自行車／登山王挑戰 傳奇女將決戰武嶺

2019-10-24 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



2019台灣自行車登山王挑戰（Taiwan Kom Challenge，簡寫KOM）明天點燃戰火，今年共有來自全球42個國家地區、730位國內外職業和業餘自行車登山好手將決戰武嶺，包括被譽為史上最佳的傳奇女車手沃絲（Marianne Vos），都和所屬的CCC-Liv車隊來台「踢館」。

除沃絲成賽事亮點，現役世界巡迴賽一級職業車隊Katusha-Alpecin、ASTANA和今天剛奪下108年桃園全運會公路6連霸的我國「一哥」馮俊凱，明天都將同場競技。

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KOM雖才邁入第8屆，但已成為全世界自行車同好心目中「一生至少要來挑戰一次的經典路線」名單之一，這條路線也由法國知名自行車專業雜誌Le Cycle評比為世界十大艱難挑戰之一、與環法大賽阿爾卑斯山賽段齊名的天堂路，外籍車手的報名人數也逐年增加，其中不乏參與過環法、環義、環西及世巡賽等頂級賽事的男女好手。

今年共有730位選手，外籍選手就有488位，也是KOM連續第3年外籍選手比例過半；今年女性車手共有74位，創下本賽事史上新高。

今年KOM將於明天上午6點展開，車手要從位於海平面的太平洋濱花蓮七星潭，經太魯閣高聳深邃的高山峽谷、絕美的碧綠神木，直達台灣公路最高點合歡山的武嶺，選手將挑戰從海拔0公尺直上3275公尺，賽道全長105公里。