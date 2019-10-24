PGA／ZOZO錦標賽首輪 伍茲暫居榜首、潘政琮T7

2019-10-24 20:51 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



美國名將「老虎」伍茲。 歐新社 分享 facebook

總獎金975萬美元的PGA「ZOZO錦標賽」，今天在日本千葉開打，美國名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）首輪抓下9隻小鳥、吞3柏忌，以64（-6）桿繳卡，和同胞好手伍蘭德（Gary Woodland）並列領先，台灣好手潘政琮也繳出68（-2）桿、並列第7的成績。

相隔13年再度到日本參賽的伍茲，首輪從第10洞出發，不過他一下場就接連發生失誤，連3洞都吞下柏忌，不過他即時回穩，第14洞起5洞中抓下4隻小鳥，轉場後表現更是勇猛，再抓下5隻小鳥，讓他成功站上領先位置。

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「我的開局很差，打了一桿又一桿的壞球。」前三洞伍茲面臨不少挑戰，先是第10洞開球落水，第11洞則把球打進左側樹林，第12洞則是推桿出現狀況，「我只是努力想把+3的成績扳回來，還好我的推桿很不錯，我自己也覺得推的不錯。」

過去伍茲曾在2004、05年兩度在日本的歐巡賽取得勝利，本周若是他持續保持狀態下去，很有機會衝擊生涯第82座冠軍。而台灣好手潘政琮首輪也表現不差，首輪他抓下5隻小鳥、吞3柏忌，以68（-2）桿作收，排名暫並列第7。