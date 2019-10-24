射箭／東奧選拔年底開跑 世錦國手「佛系」搶門票

2019-10-24 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／桃園即時報導



中華射箭隊今年6月世錦賽帶回男、女各3張的東京奧運滿額門票，除個人賽摘金的「雷母」雷千瑩直接連莊奧運國手，另外5張門票都要透過年底開始的3場選拔賽產生，預計明年1月中確定最後出征東奧人選。

中華射箭隊反曲弓女子隊教練倪大智解釋，東奧國手選拔和上屆里約奧運略為不同，帶回資格的世錦賽國手有加分小優勢，不過除了「雷母」以外的5人仍要透過選拔，才有機會拿到東奧門票。

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選拔賽第一場預計在花蓮玉里登場，參賽選手不設限，形同「海選」的排名賽，每名選手要射12局，取排名最佳的前16名選手進入第二場；第二場預計在高雄舉行，再篩選掉8人，1月中第三場選拔賽由男、女各8名選手爭取最後資格。

男子組沒有保障名額，形同百家爭鳴，世錦賽帶回門票的魏均珩對東奧資格心態很「佛系」，他淡然說：「會努力練習但沒想太多，就順順的，不強求，有盡力就好。」

世錦賽和魏均珩、湯智鈞聯手的鄧宇成，兩年前進入國家隊，國際綜合賽會經驗不多；自稱還是「菜鳥」的他坦言，男生競爭愈來愈強，誰能出線難說，「當然會想比奧運，不管第幾選進去，能比到就好。」今天他剛摘下108年全運會反曲弓混雙銅牌，馬上要繼續為選拔賽調整準備。

女子組扣除雷千瑩先拿走一張門票，只能2個名額，競爭相對又更激烈，上月剛在世界盃射箭年終賽射下銀牌的譚雅婷直言，從世錦賽後就開始為選拔賽做準備，儘管周間訓練、周末比企業聯賽，幾乎沒休息機會，但排名賽也是長時間又高強度，「這些訓練就是為了選拔賽，希望調整好，第一場到最後一場狀態都維持很好。」