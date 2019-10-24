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全運會／藤球列示範賽 北市摘金、地主奪銅

2019-10-24 19:47聯合報 記者曾思儒／桃園即時報導

108年桃園全運會今天落幕，列入示範賽的藤球也產出最後冠軍，台北市在激戰中力退屏東縣摘金，地主桃園市隊則在局長莊佳佳親臨觀戰下收穫銅牌。

台北和屏東3局都進行到「丟士」，台北最終上演逆轉勝戲碼，以21：23、25：24、25：24摘金，屢次發出精采好球的北市發球手鄧聲和坦言，平常比賽僵持時發球都會緊張，「但這次隊上傷兵太多，沒有抱太大期望，預賽一路打上來都是照平常心好好享受比賽，反而比較沒有壓力。 」

台北市做球手詹宇峰則是感謝這次示範賽機會，「對我們老將而言，這是非常難得的機會。剛開賽就很進入狀況，且面對關鍵時刻，經驗告訴我們該如何應對，即使是屏東的賽末點，仍頂住壓力，逆轉獲勝。」

銅牌戰由地主桃園市出戰中華亞青A，桃園市陣中與亞青A年紀相仿的發球手林銘軒表現亮眼，穩定的發球讓桃園無後顧之憂，加上做球手謝伯鑫、攻擊手劉昶佑合作無間，以21：13、21：18為地主桃園市奪下銅牌。

桃園市領隊，同時是桃園市體育會藤球委員會主委的吳嘉創，非常感謝桃園市市長鄭文燦對體育的支持，以及中華藤球協會理事長蔡鴻鵬對藤球的付出，他表示藤球成為全運會示範賽是得來不易的機會，感謝各縣市的教練、選手前來共襄盛舉，且今年到泰國參加世錦賽時得知，國際藤球總會與國際奧會已簽訂MOU，對已是亞運競賽之一的藤球來說，是朝向奧運目標更邁進一步

屏東縣從中華藤協理事長蔡鴻鵬（中）手中接下銀牌。圖／中華藤球協會提供
屏東縣從中華藤協理事長蔡鴻鵬（中）手中接下銀牌。圖／中華藤球協會提供
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台北市詹宇庭（右一）發揮老將精神，頂住壓力大膽建功。圖／中華藤球協會提供
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桃園市劉昶佑（右）突破對手封阻。圖／中華藤球協會提供
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桃園市政府體育局局長莊佳佳（前排左三）與桃園市代表隊合影。圖／中華藤球協會提供
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桃園市政府體育局局長莊佳佳（中）親自到場頒發金牌。圖／中華藤球協會提供
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藤球全運會世錦賽

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