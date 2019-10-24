亞培世界馬拉松大滿貫萬達分齡賽 27日日月潭開跑

2019-10-24 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



亞培世界馬拉松大滿貫（Abbott World Marathon Majors）萬達分齡冠軍資格賽之一的日月潭環湖馬拉松即將於10月27鳴槍開跑，吸引了超過5500位、來自33個國家和地區的選手參賽，即使半數跑者都逾40歲，但仍要用行動來宣示中年體力仍然充飽。

亞培世界馬拉松大滿貫萬達分齡世界排名賽為40歲以上跑者建立之賽事系統，世界六大洲舉辦逾175場資格賽事，跑者能以兩場最高的個人積分登錄世界積分排名；第二屆分齡賽年度賽程為2019年9月30日至2020年10月11日，與第十三屆亞培世界馬拉松大滿貫的年度賽程結束時間一致。

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中華運動生活協會理事長馬明潭表示，亞培世界馬拉松大滿貫共有六場世界頂級賽事，每年有超過30萬人報名參加。今年日月潭環湖馬拉松受邀成為分齡資格賽，跑者能以日月潭環湖馬拉松的成績登入世界排名積分，爭取跑進亞培世界馬拉松賽事，是一大福音。

根據研究指出，40歲開始，肌肉量將以每10年3～8%的速度流失，並隨著年齡增長而加速，約有百分之30至40的肌肉會在50至80歲期間流失。另一研究亦顯示，相較於西方人，華人的肌肉量較少且握力較弱，活動力退化與身體機能下降的速度更快；華人女性長者的握力則每年以5%的速度減少。

因此台北榮總高齡醫學中心高齡醫學科主任彭莉甯提醒，人到中老年想要持續健康開跑，「體力」為最關鍵，因為步入中年，身體機能自然退化。