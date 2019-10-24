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亞培世界馬拉松大滿貫萬達分齡賽 27日日月潭開跑

2019-10-24 18:33聯合報 記者毛琬婷／即時報導

亞培世界馬拉松大滿貫（Abbott World Marathon Majors）萬達分齡冠軍資格賽之一的日月潭環湖馬拉松即將於10月27鳴槍開跑，吸引了超過5500位、來自33個國家和地區的選手參賽，即使半數跑者都逾40歲，但仍要用行動來宣示中年體力仍然充飽。

亞培世界馬拉松大滿貫萬達分齡世界排名賽為40歲以上跑者建立之賽事系統，世界六大洲舉辦逾175場資格賽事，跑者能以兩場最高的個人積分登錄世界積分排名；第二屆分齡賽年度賽程為2019年9月30日至2020年10月11日，與第十三屆亞培世界馬拉松大滿貫的年度賽程結束時間一致。

中華運動生活協會理事長馬明潭表示，亞培世界馬拉松大滿貫共有六場世界頂級賽事，每年有超過30萬人報名參加。今年日月潭環湖馬拉松受邀成為分齡資格賽，跑者能以日月潭環湖馬拉松的成績登入世界排名積分，爭取跑進亞培世界馬拉松賽事，是一大福音。

根據研究指出，40歲開始，肌肉量將以每10年3～8%的速度流失，並隨著年齡增長而加速，約有百分之30至40的肌肉會在50至80歲期間流失。另一研究亦顯示，相較於西方人，華人的肌肉量較少且握力較弱，活動力退化與身體機能下降的速度更快；華人女性長者的握力則每年以5%的速度減少。

因此台北榮總高齡醫學中心高齡醫學科主任彭莉甯提醒，人到中老年想要持續健康開跑，「體力」為最關鍵，因為步入中年，身體機能自然退化。

彭莉甯表示，肌肉質、量以及功能會隨著年龄增加而降低，進而導致體力與活動力下降，也可能造成體重增加、影響新陳代謝，「因此步入中年常感嘆體力下降、更動不起來了，我們說這是中年體力惡性循環，得透過飲食跟運動習慣的改變，才是根本之道。」

亞培世界馬拉松大滿貫萬達分齡冠軍資格賽之一的日月潭環湖馬拉松即將於10月27鳴槍...
亞培世界馬拉松大滿貫萬達分齡冠軍資格賽之一的日月潭環湖馬拉松即將於10月27鳴槍開跑。圖／亞培世界馬拉松大滿貫提供
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