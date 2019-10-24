全運會／桃園交棒新北市 北市84金蟬聯榜首

2019-10-24 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／桃園即時報導



桃園全運會今天落幕，由新北市副市長陳純敬（右一）接下會旗。記者陳正興／攝影 分享 facebook 108年桃園全運會今天正式閉幕，兩年一度的全國盛會共出現8項新全國紀錄，台北市以84金68銀77銅蟬聯全運會總統獎，地主桃園市以45金47銀55銅排第五位，下屆東道主新北市則由副市長陳純敬接下會旗，和22縣市代表相約2年後新北市見。

今年全運會共計有11500位選手和隊職員與會，發出超過400面金牌，今天下午桃園市市長鄭文燦將會旗交給陳純敬，象徵桃園市圓滿完成全運會任務。

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鄭文燦表示，全運會競賽項目繁多，感謝各學校及市府單位的辛勞，也謝謝全國各單項協會與本市各單項委員會大力支持，以及各志工朋友們無私的付出和31家企業投入超過2千萬元資源的大力贊助。

總計今年共有32項目破大會紀錄、1項平大會紀錄及20項創大會紀錄，另有8項全國紀錄遭改寫；全國紀錄推進中，6項是游泳締造，包括台北市17歲新「蝶王」王冠閎在男子100公尺蝶式和200公尺蝶式都游出新猷，和王冠閎同是東京奧運國手的王星皓昨天也在400公尺自由式突破自己的全國紀錄。

高雄市泳將莊沐倫和徐安，分別在男子200公尺仰式和女子100公尺仰式刷新全國紀錄，台北市女將黃渼茜也在50公尺自由式飆出新猷；徐安單屆收穫7金1銅，也成108年全運會大贏家。

另兩項全國紀錄都從田徑場產生，新竹縣女將江佳柔在20公里競走突破，新北市陳昭郡則改寫自己保持的女子3000公尺障礙紀錄。