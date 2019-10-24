全運會／混雙遭逆轉 湯包、雷母樂觀收銀牌

2019-10-24 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／桃園即時報導



新北市奧運國手雷千瑩（左）無緣混雙金牌。記者陳正興／攝影 分享 facebook 雅加達亞運嘗到男團金牌滋味，新北市射箭小將湯智鈞108年桃園全運會複製佳績，但今天壓軸登場的反曲弓混雙金牌戰，他和搭檔「雷母」雷千瑩卻錯失領先，遭地主桃園市隊逼到「加射」，最終以1分之差和金牌擦身而過。

無緣本屆第2金的「湯包」，整屆賽事仍有1金2銀入袋，他樂觀說：「後面雖然有失誤箭，但整體不錯。」新北市第3局還射出4枝10分箭，一度取得積分4：2領先，但第4局遭桃園市追平，加射率先上場的湯智鈞又出現8分箭，讓地主找到機會。

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今年世錦賽奪金的「雷母」也說，比賽場地國體大田徑場的風向不好抓，自家學弟整體發揮還是很不錯，她開玩笑說：「他加射可能在訓練我，來個8分，我該要感謝他。」

兩人全運會後行程大不同，雷千瑩除了要參加企業聯賽，另因世錦賽摘金，直接保障東京奧運門票，不須參加12月開始的東奧國手選拔；湯智鈞沒參加企聯下半季賽程，為年底的東奧門票之爭，需要更強自主性。

雷千瑩提到，大部分選手都在為國手選拔配戰調整，「我能做的就是替他們加油，不管是誰選上，我們都是有共同目標，一起努力。」不需參加選拔的她笑說，自己會當稱職後勤部隊，「我會準備好能量補給，也歡迎大家來和我聊天。」