全運會／下場就奪冠 馮俊凱個人公路賽騎出6連霸

2019-10-24 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



馮俊凱單飛騎進終點。圖／Ride now來鬧提供 分享 facebook 108年桃園全運會今天進行最終日賽程，台中市自由車「一哥」馮俊凱，今天在自由車個人公路賽以3小時37分19秒57摘下金牌，寫下全運會6連霸，為2019豐富的賽季再添一筆榮耀紀錄。

馮俊凱進終點前就已甩開追兵，以單飛之姿率先抵達設在角板山的終點，連10年囊括全運會公路賽金牌的他表示狀況感覺不錯，腿也有利，「我先發動第一波攻擊，壩頂又再第二波，後來我就自己騎。」

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他也提到，團隊是連霸的幕後功臣，「後勤幫助我減輕疲勞滿多的，這讓我一直保持在很好的狀態，即使有一點疲勞，因為環廣西的強度還是很強，而且我還是要為車隊主將工作。」

獲得銀牌的南投縣盧紹軒，以3小時39分44秒63衝線，領先超過2分鐘的「阿凱」認為，領先雖多，但今天自己功率都挺高，「表示整體強度都還滿快的，所以我感覺整體的競爭水平有上來。」

他從環廣西後就接著全運會，連續出賽場次已進入第8天，即使身體有些疲勞，但全運會有下場就奪金，先在團隊追逐賽、個人追逐賽、個人計時公路賽摘金，今天壓軸的個人公路賽也完成連霸，為108年全運會完美作結。