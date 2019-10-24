全運會／又是加射致勝！ 彭家楙囊括3金最風光
2019-10-24 15:20
聯合報 記者曾思儒
／即時報導
昨天靠著加射才完成全運會女子反曲弓個人賽2連霸，桃園市地主射箭好手彭家楙今天和學長郭振維聯手，混雙金牌戰又是靠加射勝出，壓下新北市國手組合雷千瑩／湯智鈞，也讓彭家楙完成3金橫掃霸業。
連同最先進行的女子團體賽金牌，彭家楙奪金綠百分百，她笑說：「當然開心，之前也沒想到，因為重點還是年底的奧運國手選拔，選拔前的比賽都是把自己問題抓出來，再去修正。」
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彭家楙的混雙搭檔「大雄」郭振維是2008年北京奧運和2012年倫敦奧運國手，2016年里約奧運國手選拔失利後漸漸轉換身分，現是射箭企業聯賽寒舍集團教練，全運會以35歲「高齡」重出江湖，男團雖錯失連霸機會「銀」恨，但壓軸的混雙摘金，證明身手「寶刀未老」。
年紀小郭振維一輪的彭家楙笑說，早在國小就知道「大雄」學長名號，「很崇拜他，覺得他『怎麼那麼厲害？』，現在我也有機會和他一起搭配，很開心。」
郭振維透露，現在重心轉往教練，直到7月才為全運會選拔加強訓練，他大笑說：「之前也是會練一下，但都練1天完就休息4天。」強度和質量不能和選手時期的自己比較，他形容自己今年表現是「出來刺激一下學弟」，至於是否投入東京奧運國手選拔，目前抱持保留態度，傾向將機會留給年輕人爭取。
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