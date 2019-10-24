全運會／又是加射致勝！ 彭家楙囊括3金最風光

2019-10-24 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



地主反曲弓混雙組合彭家楙（右一）和郭振維（左二）靠著加射摘金。記者陳正興／攝影 分享 facebook 昨天靠著加射才完成全運會女子反曲弓個人賽2連霸，桃園市地主射箭好手彭家楙今天和學長郭振維聯手，混雙金牌戰又是靠加射勝出，壓下新北市國手組合雷千瑩／湯智鈞，也讓彭家楙完成3金橫掃霸業。

連同最先進行的女子團體賽金牌，彭家楙奪金綠百分百，她笑說：「當然開心，之前也沒想到，因為重點還是年底的奧運國手選拔，選拔前的比賽都是把自己問題抓出來，再去修正。」

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彭家楙的混雙搭檔「大雄」郭振維是2008年北京奧運和2012年倫敦奧運國手，2016年里約奧運國手選拔失利後漸漸轉換身分，現是射箭企業聯賽寒舍集團教練，全運會以35歲「高齡」重出江湖，男團雖錯失連霸機會「銀」恨，但壓軸的混雙摘金，證明身手「寶刀未老」。

年紀小郭振維一輪的彭家楙笑說，早在國小就知道「大雄」學長名號，「很崇拜他，覺得他『怎麼那麼厲害？』，現在我也有機會和他一起搭配，很開心。」