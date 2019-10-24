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高球／生涯獨缺奧運獎牌 伍茲要全力拚進東奧

2019-10-24 16:10世界日報 體育新聞組╱綜合報導

伍茲瞄準東京奧運。 世界日報
伍茲瞄準東京奧運。 世界日報
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美國高球巨星老虎伍茲Tiger Woods）在球場上大概所有能拿到的榮譽都拿到了，獨缺一面奧運獎牌，這也是他想參加明年奧運的原因。

伍茲23日在東京接受採訪時表示，東京奧運是他未來一年的重要目標，將全力以赴爭取參賽資格。

「我非常願意參加明年的東京奧運，接下來的一年對我非常關鍵，」現年43歲的伍茲說，「希望我能取得好成績，獲得參加東京奧運的資格。」

在暌違112年後，高球重返奧運，在2016年里約奧運獲得好評，許多參賽的職業球星當時都住在選手村，享受奧運氣氛與為國爭光的榮譽感。伍茲那年不只沒參加奧運，他因傷缺席了整個球季。

「除了明年，我不覺得自己還有很多參加奧運的機會，」伍茲說，「再下一屆奧運？到時候我就48了，我48歲時還能是美國頂尖球員嗎？我不覺得。」

伍茲即將參加24日開打的日本Zozo錦標賽，這是PGA正式賽事首次在日本舉行，而伍茲上次在日本比賽要追溯到2006年。

伍茲里約奧運Tiger Woods

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