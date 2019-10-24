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法國羽賽／差點扳倒球王桃田賢斗 王子維獲滿堂彩

2019-10-24 09:09中央社 巴黎24日專電

王子維。 歐新社
王子維。 歐新社
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「羽球王子」王子維第一場就對上日本「世界球王」桃田賢斗，王子維表現優異，差點扳倒...
「羽球王子」王子維第一場就對上日本「世界球王」桃田賢斗，王子維表現優異，差點扳倒球王，獲得滿堂彩。 中央社
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法國羽球公開賽22日開打，23日「羽球王子」王子維第一場就對上近日連26勝「世界球王」桃田賢斗，王子維火力全開，廝殺3局近80分鐘，最終以些微之差飲恨，仍獲全場歡呼。

超級750賽法國公開賽開打，面對狀態無敵的世界球王，世界排名第25的王子維第1局勢如破竹，用耐心多拍的戰術，減少失誤的穩健節奏，以21比15拿下第1局。

第2局，王子維一開始仍保持優勢，但中間開始不穩，分數被超前。隨後兩人你來我往，比分呈現拉鋸。王子維賽後接受中央社記者訪問時表示：「有時球的質量不好，讓對方好得分。」第2局由桃田賢斗以21比15拿下。

決勝局戰況陷入膠著。王子維多次打出好球，一度扳回平手，差點反超。主動出擊打亂對手節奏，讓桃田賢斗陷入苦戰。可惜後半段，王子維腳部出現狀況，疼痛讓他一度分心，加上幾次機會未把握住，最終仍以16比21吞敗。桃田賢斗賽後則難忍喜悅之情，開心歡呼。

各界原本都預測桃田賢斗將輕取王子維，甚至王子維也在臉書專頁自嘲「籤運太好」。未料王子維以耐心與戰略險些擊敗球王。

賽後，王子維表示，對自己表現還算滿意，只可惜有些球沒有把握好，否則也是有贏球的機會，「我設定先把自己的狀況打好，至少目標是有完成的」。

王子維無懼氣勢正旺、單季9冠入手的桃田賢斗，以差點扳倒球王的氣勢，打出一場精彩賽事。現場觀眾不禁被比賽節奏吸引，紛紛聚集在比賽場地的看台旁，為王子維加油、歡呼。

記者詢問一旁激動的法國觀眾是否認識王子維，受訪的觀眾表示：「其實我不認識他，但他竟然能把世界球王壓著打，這樣的選手一定要為他打氣。這場比賽真是太過癮了。」

另一位當地球迷則形容王子維「令人欽佩」。最後比分拉鋸時，觀眾席上的法國民眾還在大喊：「Allez（加油） Wang！」

對於現場觀眾球迷的加油打氣，王子維表示，很高興會有不認識的外國球迷幫他加油，感覺很棒，也很謝謝所有支持他的人。

24日男雙王齊麟／李洋將對上世界排名第四的日本嘉村健士（Takeshi Kamura）／園田啟悟（KeigoSonoda）；男雙廖敏竣與蘇敬恒將出戰丹麥好手鮑伊（Mathias Boe）／彼得森（Mads Conrad-Petersen）；女雙許雅晴／胡綾芳再擊敗法國選手後，第二輪將對上馬來西亞的鄒美君／李明豔。

單打部分，24日周天成將出戰世界排名12的香港選手伍家朗，兩人曾交手14次，周天成贏下10場；而球后小戴戴資穎則將對上韓國選手金佳恩。

桃田賢斗。 歐新社
桃田賢斗。 歐新社
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王子維羽球周天成

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