法國羽賽／首戰打滿三局 戴資穎開胡

2019-10-23 23:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



帶著丹麥金盃轉戰巴黎，我國羽球「世界球后」戴資穎今天在法國公開賽卻意外失了一局，不過仍以21：7、13：21、21：12拍下德國世界排名41的李怡逢，站上女單第二輪。

法國羽球公開賽總獎金75萬5千美元，和前一站丹麥同屬BWF超級750系列賽；小戴在丹麥完成衛冕，且是以5戰一局未失強勢登頂，一併穩住球后寶座。

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今天首度碰李怡逢，小戴第一局打得輕鬆，不料第二局戰況卻完全翻轉，所幸小戴決勝局回穩，靠著3：2時一波8：0猛攻奠定勝果，耗時40分鐘收下勝利。

小戴開胡也延續台將在法國公開賽第2天賽程的百分百勝率，稍早「一哥」周天成歷時55分鐘以15：21、21：7、21：14逆轉世界排名第10的印度好手斯里坎（Kidambi Srikanth），女雙許雅晴／胡綾芳也在3局大戰以21：11、22：24、21：12撃敗世界排名36的法國組合德魯呂（Delphine Delrue）／巴萊爾莫（Léa Palermo）。

昨天首日賽程中華羽將共6組選手上陣，只有男雙廖敏竣／蘇敬恒和「麟洋配」王齊麟／李洋出線；今天3組先出賽的台將都收下勝場，接續還有「羽球王子」王子維和另組女雙程琪雅／李芷蓁要搶勝。 戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照） 分享 facebook

【中央社台北23日電】

世界球后戴資穎今天在法國羽球公開賽首輪就大戰3局才分勝負，最終以21比7、13比21、21比12拍落德國華裔女將李怡逢，勇闖16強。

戴資穎上週在丹麥公開賽衛冕成功，也守住球后寶座，生涯累積球后週數142週，持續堆高「小戴障礙」，本週轉戰在巴黎舉行的法國公開賽，因去年拿下亞軍，本週仍得繼續力保世界排名積分。

戴資穎首輪對手為德國華裔女將李怡逢，雙方生涯首度對決，戴資穎開賽延續上週奪冠氣勢，迅速拉出9比2攻勢，成功壓制對手，以21比7大比分搶下首局。

第2局戰況急轉直下，李怡逢展開反擊，戴資穎陷入苦戰，下半局最多落後10分，儘管試圖追分，但無力逆轉，以13比21讓出次局。

戴資穎決勝局找回節奏，展開11比2攻勢，不過對手發揮韌性，一度追到4分差，所幸戴資穎及時穩住陣腳，最終以21比12勝出，16強對手將是南韓女將金佳恩。