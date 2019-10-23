全運會／金門之光 陳彥維田徑跑出新頁
2019-10-23 21:39
聯合報 記者曾思儒
／桃園即時報導
金門縣田徑好手陳彥維，108年桃園全運會扮演大黑馬，除在男子1500公尺摘金，今天800公尺收穫銀牌，創下金門田徑史新頁。
全運會田徑只剩明天馬拉松壓軸登場，完成所有賽事的陳彥維坦言，今年全運會經歷太神奇，沒想到與洪鈺釗及李奇儒兩位偶像過招，還能取得這樣好的成績。
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陳彥維目前就讀國立台灣師範大學體育系二年級，今年秋季盃在李奇儒及隊友曾廷瑋的領跑下，1500公尺創下個人最佳3分53秒，一次將最佳成績往前推進將近5秒，此役給他無比信心，後續訓練中也在林淑惠老師的指導之下如期、如質完成許多艱辛課表。
他除感謝林淑惠無微不至的照顧，也感謝台師大田徑隊夥伴，以及過往在金門高中教練林偉倫的培養，才能在每一天的課表中激發潛能；他也感謝國中教練謝佳鈞，雖然赴美工作仍不時給予最新的訓練科學新知及溫馨關愛，讓他能「訓練得更聰明」。
他3年前接受中華田協徵召，參加U18亞青賽，在國際賽中堅定意志，進而在全中運摘金、達飆U20亞青賽，他感謝說：「如果沒有當初田協的徵召，一連串驚奇不會發生，也就不會有今天的陳彥維，謝謝老天眷顧我，安排這麼多的貴人幫助我，我也會更加努力，探究自己的潛能所在。」
陳彥維今年全運會還有一群聲勢浩大的加油團，這群金門的同鄉泰半在台灣各地念書，為了幫「金門之光」加油，自動到桃園會合，大夥兒還製作許多加油海報為好友助陣，「啦啦隊隊長」陳璽尹笑說：「我們要讓桃園田徑場變成金門的主場，管你在哪裡比，我們都要得第一。」由此可見，離島人的熱情與團結。
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