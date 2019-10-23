全運會／吊環王子復出拚東奧？ 陳智郁還沒決定
2019-10-23 20:44
聯合報 記者曾思儒
／桃園即時報導
雅加達亞運摘下吊環銅牌後，宜蘭市體操名將陳智郁轉換身分成教練，不過他一○八年桃園全運會重拾選手身分，還有可能挑戰從沒踏上過的奧運殿堂，和世錦賽國手群競爭前進東京的機會。
兩周前體操世錦賽，中華男子體操隊擠身男子成隊獲得第六名、帶回四張東奧門票，除「鞍馬王子」李智凱和單槓闖進世錦賽決賽的唐嘉鴻幾乎拿到參賽資格，最後出征人選還要等教練團決定，若是尋求單項突破，過去在國際賽拿下多面吊環獎牌的陳智郁，有機會被徵召。
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上屆全運會完成吊環六連霸的陳智郁，九月剛過卅一歲生日，他坦言不是沒有奧運夢，但已成家，要顧慮的方方面面，是否為東奧放手一搏還沒答案；全運會他小試身手，賽前三天正式投入訓練，雖闖單槓決賽，但昨天動作沒有完成，無緣七連霸。
世錦賽國手游朝偉出身台東縣排灣族，也是可能前進東奧的人選之一，昨天在吊環、單槓和雙槓都摘銀，在恩師董恆毅過世後選擇回到家鄉執教。他說，陳智郁若是加入奧運國手爭奪戰，能刺激彼此吊環進步、樂見良性競爭。
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