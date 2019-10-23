法國羽賽／周天成逆轉開胡 王子維挑戰球王

2019-10-23 20:43 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



周天成。 資料照(歐新社) 分享 facebook 我國羽球「一哥」周天成今天通過3局大戰考驗，歷時55分鐘以15：21、21：7、21：14逆轉世界排名第10的印度好手斯里坎（Kidambi Srikanth），第2輪門票到手；接下小天後上陣的女雙許雅晴／胡綾芳也在3局大戰擊退法國組合，站上16強。

法國羽球公開賽總獎金75萬5千美金，和前一站丹麥同屬BWF超級750系列賽，昨天首日賽程中華羽將共6組選手上陣，只有男雙廖敏竣／蘇敬恒和「麟洋配」王齊麟／李洋出線。

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今天台將由小天打頭陣，他一開賽就陷入0：5落後，雖5度追平，仍以15：21送出首局；第二局小天只有一下場曾以0：1落後，他先連拿5分反超，之後更掌握戰局，單局只讓斯里坎拿下7分，決勝局也乘勝追擊，在一路領先下收下逆轉勝。

接在小天後上陣的許胡配，目前世界排名37，碰排名36的法國組合德魯呂（Delphine Delrue）／巴萊爾莫（Léa Palermo），第二局雖從最多6分領先到追平、反超，但兩次賽末點都沒把握，所幸決勝局沒再錯過機會，苦戰1小時又16分鐘以21：11、22：24、21：12收下第二輪門票。

去年打下亞軍的戴資穎稍晚也將上陣，她今年列女單頭號種子，首戰碰德國世界排名41的李怡逢，賽程安排在當地下午4點、台灣時間晚上10點出賽；「羽球王子」王子維抽中籤王，預計台灣時間晚上11點半挑戰丹麥剛奪冠的日本「世界球王」桃田賢斗。