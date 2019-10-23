全運會／終於不用坐板凳 拳擊陳念琴喜迎全運第1金

2019-10-23 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／桃園即時報導



陳念琴（左）全運會女子拳擊75公斤級摘金。記者林宋以情／攝影 分享 facebook 上屆宜蘭全運女子拳擊75公斤級參賽人數湊不滿，新竹市拳擊好手陳念琴只能當觀眾，今年全運總算如願，不用再坐冷板凳，23日75公斤級金牌戰三回合擊敗台北市吳沛儀，喜迎全運第一金，讓她喜悅藏不住。

陳念琴是2016年里約奧運好手，上屆全運會她的量級都湊不滿5人，今年終於一圓宿願，賽後開心掛著獎牌笑說，「上屆已經可以打成人組，結果人數不足，只能坐冷板凳，看別人打真的很羨慕。」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

同樣烏蘭烏德女子拳擊世錦賽才歸國，陳念琴表示比賽感覺都還在，全運會也把握跟對手切磋機會，針對技術細節再修正。世錦賽八強止步，陳念琴坦言是不小挫敗。

「前兩天回國後，練習的時候看著教練，不知不覺就哭了。」陳念琴感謝師母耐心開導，但失敗也讓她看到自己的不足，盼能化作未來拚奧運養分，精益求精。