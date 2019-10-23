全運會／藤球列示範賽 台北市、屏東縣爭金

2019-10-23 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



台北市代表隊詹宇庭（右）網前攻擊。圖／中華藤球協會提供 分享 facebook 108年桃園全運會示範運動藤球，今天在桃園巨蛋開踢，除地主桃園市，還有台北市、新北市、宜蘭縣、台南市、屏東縣及中華亞青A、B隊與會，台北市和屏東縣擠進明天登場的金牌戰，年紀最小的中華亞青A也搶下4強門票，明天將和地主桃園市爭銅。

藤球首次以全運會示範賽亮相，桃園市體育局副局長房瑞文在簡短的開幕儀式中，除代表市長感謝大家參與，也對中華民國藤球協會理事長蔡鴻鵬在短時間內，將本次示範賽準備得盡善盡美表達肯定。

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藤球是亞運運動，亞洲各國實力堅強，房瑞文期待選手們未來能打出好表現，爭取亞運培訓資格，才能達到出戰亞運甚至奪牌的目標。

挺進金牌戰的台北市隊長詹宇庭說：「今年以各縣市代表出賽，更可以看出我們近期在地方的扎根，很感謝桃園市政府、協會讓我們有機會打示範賽，所有教練及選手們也會更加努力，希望以後藤球在各縣市愈來愈普及，若能成為全運會的正式項目，真的可以帶動藤球在全台灣的發展。」