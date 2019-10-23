全運會／游泳壓軸日 東奧國手再破全國

2019-10-23 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



108桃園全運會游泳壓軸日「破」聲連連，取得東京奧運資格的台中市好手王星皓改寫自己的男子400公尺自由式紀錄，高雄市仰式好手莊沐倫也在男子200公尺決賽推進自己的全國紀錄，總計本次全運會共有6項游泳全國新紀錄產生。

率先泳破全國紀錄的是台北市17歲泳將王冠閎，他在男子100公尺蝶式和200公尺蝶式都游出新猷，100公尺以52秒68推進自己原紀錄52秒83，200公尺蝶式則以1分55秒72的金牌成績，改寫8月世青錦標賽游出的1分56秒48原紀錄。

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王冠閎8月猷出的200公尺全國新紀錄，除改寫前「蝶王」許志傑在2009年創下的1分56秒54全國紀錄，也剛好達到明年東京奧運A標，成為王星皓後第2位泳進東奧的選手。

男子200公尺混合式達到奧運A標的王星皓，今年全運會連同接力參加10個項目，個人壓軸的400公尺自由式仍游出3分51秒57，改寫自己保持的3分52秒54紀錄；總計他除400公尺自由式接力無緣頒獎台，另外9項全部奪牌，累積6金2銀1銅，成池畔大贏家。

莊沐倫今天在200公尺仰式決賽游出2分01秒43，將自己原紀錄2分01秒60送入歷史；他除囊括50公尺、100公尺和200公尺仰式金牌，400公尺自由式接力和800公尺自由式接力也和高雄市隊友一起摘金，單屆也有5金進帳。

不讓男將專美於前，昨天高雄市女將徐安在女子100公尺仰式游出1分02秒88，以0.01秒之差刷新全國紀錄；同天台北市女將黃渼茜也在50公尺自由式飆出25秒78，同樣以0.01秒差距改寫新猷。

總計徐安單屆進帳6金1銅，隊友楊金桂則在接力收下兩金，個人全運會累積金牌數達到43面。