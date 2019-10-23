全運會／連3屆跨量級都摘金 林郁婷下周再赴日特訓
2019-10-23 20:01
聯合報 記者林宋以情
／桃園即時報導
連3屆全運會拚戰不同量級，對新北市林郁婷不成問題。她23日全運會女子拳擊60公斤級毫無懸念摘金，笑納全運會第3金。才在世錦賽拿下57公斤級銅牌，比完全運會，下周將馬不停蹄赴日本東京移訓，繼續為拚奧運門票努力。
林郁婷104年全運會51公斤級摘金，上屆在宜蘭抱走54公斤金牌，本屆由於世錦賽剛歸國，60公斤負擔比較不會太大，金牌戰面對台北市的邱敬雅，第一回合就由裁判判定勝，輕鬆封后。
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日前赴英國移訓，加上世錦賽接觸更多歐洲好手，林郁婷接受歐洲拳風的震撼，期許奧運亞洲區資格賽前，從肌力、提能、技術、戰術到進攻和拼打能力，全方位再進化，「剛好有跟歐錦賽銀牌對練到，歐洲就是出拳很有爆發力。而且她們訓練紮實，短時間高強度，值得效法。」
為了準備2020東京奧運，林郁婷下周將赴日本東京移訓4周，適逢奧運測試賽，由於台灣沒有受邀，教練曾自強表示，屆時將會再探詢有無機會進場熟悉，「測試賽主要是去了解賽會設備、器材，以及比賽流程，並與當地幾所大學配合練習。」
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