全運會／地主壓軸奪田徑千六接力金牌 破陳傑最多金美夢

2019-10-23 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／桃園即時報導



地主桃園市田徑隊在108全運會的壓軸1600公尺接力都站上頒獎台。記者曾思儒／攝影 分享 facebook 桃園全運會地主好手楊隆翔（右）在男子1600公尺接力頂住壓力，沒讓台中市最後一棒陳傑（左）追過。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook 沒讓個人賽遭逆轉的悲慘劇本再上演，桃園市田徑好手楊隆翔今天在108年桃園全運會田徑場壓軸登場的男子1600公尺接力頂住壓力，率先壓線後忍不住振臂歡呼，慶賀個人生涯第一面1600公尺接力金牌。

由張庭豪、朱茗漢、陳薏兆及楊隆翔組成的地主接力隊，今天最大競爭對手就是尋求6連霸的台中市隊；楊隆翔和今天剛完成男子400公尺跨欄6連霸的陳傑都是壓軸第4棒，最後對決掀起田徑場一波高潮。

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陳傑上屆全運會挑戰400公尺5連霸遭楊隆翔阻斷，今年400公尺決賽上演逆轉勝，最後關頭超前楊隆翔摘金，今天再展現奧運國手實力，從接棒時的第4位急起直追，連續追過2名對手，但最後衝刺仍慢了楊隆翔一步，看著桃園以3分11秒58留下金牌，自家則以3分11秒71「銀」恨。

陳傑400公尺跨欄摘金後，個人生涯全運會金牌數已累積到16面，和史上全運會田徑最多金只差1面，壓軸接力沒能追平紀錄，他坦然說：「這就是命，我鬥志十足，但賽場就是瞬息萬變，不過也還好啦，又不是沒拿過第二。」

過往都是「老二命」的楊隆翔則是擺脫悲情，他開心說：「知道學長（陳傑）一定會追上來，前面配速有保留，後段保持住，被追趕時容易緊張，還好有克服緊張，至少保住（金牌），不像自己單項時被逆轉。」

他透露，高中才開始練田徑，過往大賽從沒嘗過接力金牌滋味，上屆全運會甚至連頒獎台都沒踏上，但3名學弟表現出色，讓他終於擺脫苦情，「他們有兩個才高中，一個大學，真的很厲害，未來我們會愈來愈強！」