全運會／拳擊金牌戰黃筱雯一拳沒打就連霸 拚東奧再瘦3公斤

2019-10-23 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／桃園即時報導



黃筱雯（左三）全運會女子拳擊54公斤量級2連霸。記者林宋以情／攝影 分享 facebook 上周俄羅斯烏蘭烏德女子拳擊世錦賽勇奪54公斤級金牌，台北市黃筱雯，23日全運會女子54公斤順利完成二連霸。為了拚2020東京奧運門票，黃筱雯得再減重3公斤，讓她只能苦笑，「只能放棄最愛吃的零食餅乾了。」

黃筱雯17歲就代表我國出征南京青奧，去年亞運奪銅右腳掌骨裂，今年復出就在亞錦賽摘銀，本月更在世錦賽一舉摘金，本屆全運會金牌戰在對手棄賽情況下，兵不血刃衛冕后座。

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「世錦賽奪金，當然為自己信心增添不少。一開始發現自己是頭號種子，就覺得要把握這次機會。」不過黃筱雯奧運瞄準51公斤級門票，世錦賽拚54公斤級，一大部分是為了情蒐，「畢竟主戰場還是奧運，為了奧運情蒐，也對未來的對手有所準備。」

黃筱雯175公分、54公斤已經相當纖細，但為了12月的國手選拔賽，六周要降3公斤是全運會後唯一目標，也著實讓教練劉宗泰傷透腦筋，尤其亞洲區奧運資格賽2月就將登場，短時間內降體重，肌力、體重很難兼顧，師徒只能盡力而為。