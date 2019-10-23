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全運會／3天前索菲亞奪銅 黃鈺仁跆拳道輕鬆3連霸

2019-10-23 17:56聯合報 記者林宋以情／桃園即時報導

全運會跆拳道男子68公斤級桃園市黃鈺仁（左）。記者林宋以情／攝影
全運會跆拳道男子68公斤級桃園市黃鈺仁（左）。記者林宋以情／攝影
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三天前才在索菲亞跆拳道大獎賽摘銅，桃園市跆拳道好手黃鈺仁，23日全運會捍衛王座，男子68公斤級金牌戰以54：7擊敗台中市廖惟林，完成三連霸，為地主再下一金。

20日從索菲亞跆拳道大獎賽歸國抱回68公斤級銅牌，黃鈺仁透露，索菲亞大獎賽前才因為不夠積極，被教練訓一頓，自己也反醒，現階段不是分心的時候，好好專注訓練，今日拚衛冕，黃鈺仁當地主沒壓力，「踢好自己的就好。」

黃鈺仁年初奧運積分排名一度擠進前五，位在2020年東京奧運安全名單內，無奈一月初右膝半月板動刀，打亂節奏，等於上半季幾乎報銷，只能冀望下半年度搶積分。

東京奧運積分前五能直接取得奧運門票，大滿貫總冠軍另有一席，重複則由積分第六遞補，黃鈺仁奧運積分排名現居第八，教練團希望他仍以拚積分為優先，盼能拉尾盤擠進前六，最後機會才是亞洲區資格賽。

黃鈺仁表示，現階段右腳已經恢復八成，「現在已經有訓練方向，會加強積極性的主動踢擊、旋踢、後踢，並加強體能。」是否參加11月1日無錫展開的世錦賽資格賽還在考慮中，黃鈺仁預計11月23日出發挪威移訓，備戰12月6、7日莫斯科登場的大獎賽年終賽，盼能再添積分。

黃鈺仁跆拳道世錦賽

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