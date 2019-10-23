全運會／3天前索菲亞奪銅 黃鈺仁跆拳道輕鬆3連霸
2019-10-23 17:56
聯合報 記者林宋以情
／桃園即時報導
三天前才在索菲亞跆拳道大獎賽摘銅，桃園市跆拳道好手黃鈺仁，23日全運會捍衛王座，男子68公斤級金牌戰以54：7擊敗台中市廖惟林，完成三連霸，為地主再下一金。
20日從索菲亞跆拳道大獎賽歸國抱回68公斤級銅牌，黃鈺仁透露，索菲亞大獎賽前才因為不夠積極，被教練訓一頓，自己也反醒，現階段不是分心的時候，好好專注訓練，今日拚衛冕，黃鈺仁當地主沒壓力，「踢好自己的就好。」
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
黃鈺仁年初奧運積分排名一度擠進前五，位在2020年東京奧運安全名單內，無奈一月初右膝半月板動刀，打亂節奏，等於上半季幾乎報銷，只能冀望下半年度搶積分。
東京奧運積分前五能直接取得奧運門票，大滿貫總冠軍另有一席，重複則由積分第六遞補，黃鈺仁奧運積分排名現居第八，教練團希望他仍以拚積分為優先，盼能拉尾盤擠進前六，最後機會才是亞洲區資格賽。
黃鈺仁表示，現階段右腳已經恢復八成，「現在已經有訓練方向，會加強積極性的主動踢擊、旋踢、後踢，並加強體能。」是否參加11月1日無錫展開的世錦賽資格賽還在考慮中，黃鈺仁預計11月23日出發挪威移訓，備戰12月6、7日莫斯科登場的大獎賽年終賽，盼能再添積分。
留言