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全運會／首度參賽就摘金 張秝羚喊不滿意

2019-10-23 17:07聯合報 記者曾思儒／桃園即時報導

廖晏均（右）和張秝羚在女子200公尺決賽幾乎同時衝線。記者蘇健忠／攝影
廖晏均（右）和張秝羚在女子200公尺決賽幾乎同時衝線。記者蘇健忠／攝影
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今年先在全中運女子200公尺摘金，雲林縣短跑小將張秝羚今天在層級更高的108年桃園全運會也收下女子200公尺金牌，且是以0.02秒差距力壓台北市旅美好手廖晏均，全運會初體驗就一舉摘金。

兩人幾乎同時衝線，抵達終點後又等待了好一會兒，現場螢幕顯示出的成績才確定由張秝羚以24秒58摘金，100公尺封后的廖晏均則以24秒60居次。

雖是拿到生涯第一面全運會金牌，張秝羚卻沒太喜悅，反而是終點旁的雙胞胎妹妹張秝榕更興奮，張秝羚解釋說：「本來想達到亞青標準24秒30，但沒達成，下禮拜全中錦再拚。」

張秝羚今年才升上彰化員林農工二年級，和21歲的亞運國手廖晏均是第一次同場競速，她笑說員農教練劉元凱有提醒自己要「平常心」，「發揮平常實力就好。」

廖晏均去年12月赴美國攻讀生物醫學，走上和台灣選手不同的另條路，這次特別返台參加全運會，她笑說錯失200公尺金牌多手有點可惜，「不過盡力了，好累喔，好久沒那麼密集出賽。」

從100公尺、200公尺到兩項接力，她4天要下場7趟，和美國一周一趟想比差距甚大，「200公尺後面就有感覺『非常爆』，學妹也很厲害，而且能和大家一起比賽，感覺就很好了。」她周日就要搭機返美，下次回台預計已是明年暑假。

全運會全中運亞運

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