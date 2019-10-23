全運會／封關站連霸 陳傑、楊俊瀚續拚東奧標

2019-10-23 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／桃園即時報導



楊俊瀚在男子200公尺完成3連霸。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

世錦賽國手陳傑和楊俊瀚，今天在108年桃園全運會順利寫下連霸，陳傑以49秒62為台中市完成男子400公尺跨欄6連霸，代表花蓮縣的楊俊瀚則以20秒70完成男子200公尺3連霸，往奧運目標前進的腳步就待明年繼續挑戰。

陳傑上屆全運會挑戰男子400公尺5連霸失利，今年重新要回400公尺金牌，今天登場的400公尺跨欄也順利摘金，完成個人全運會6連霸，儘管秒數和奧運標準48秒90有段差距，但月初才剛比完世錦賽，對這次全運會成績已經滿意。

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「（這成績）還可以啊，今年算不錯的。」稍晚還要在1600公尺接力拚連霸的陳傑提到，世錦賽後心態難免會輕鬆一點，但為全運會仍無法完全放鬆，平安完賽是第一要務，他笑說：「比那麼多屆了，看比賽的心情比較平穩，代表城市爭取榮譽外，也是賺點學費。」

他去年雅加達亞運跑出個人最佳的48秒92，和奧運標準只有0.02秒差距，今年雖沒能順利達標，他不心急，「還有奧運積分賽，所以不會去拚達標，還是會去挑戰自己，因為我的目標不只如此。」

100公尺先完成3連霸的楊俊瀚，今天200公尺也順利衛冕，今年7月在拿坡里世大運拉傷鼠蹊部的他透露，今天是4天賽程來「壓力最大的一天」，最終能頂住完成衛冕，感謝整個團隊一路的幫助，「今年滿多波折，起起伏伏，能比到這成績，很感謝團隊，除了教練，還有物理治療師、醫護團隊，這不是我一個人堅持就能辦到。」

全運會是他今年最後一場比賽，「會給自己一段時間休養，再調整恢復準備冬季訓練。」