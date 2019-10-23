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全運會／單項決賽橫掃4金 唐嘉鴻體操場最風光

2019-10-23 14:38聯合報 記者曾思儒／桃園即時報導

唐嘉鴻單項決賽摘下4金。記者侯永全／攝影（資料照）
唐嘉鴻單項決賽摘下4金。記者侯永全／攝影（資料照）
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昨天男子全能雖在鞍馬出現落馬失誤，讓台北市體操名將唐嘉鴻錯失登上頒獎台最高處機會，但今天他在108年桃園全運會體操最終日橫掃4面單項金牌，連同男子成隊金牌在內，單屆斬獲5金1銀，成為體操場最大贏家。

唐嘉鴻在前兩屆全運會因傷和轉籍而缺席，今年復出，和「鞍馬王子」李智凱的對決成桃園全運會一大看點，昨天兩人先在男子全能正面交鋒，今天也在鞍馬、單槓、雙槓、地板和吊環互相比拚，最終唐嘉鴻除了在鞍馬項目沒站上頒獎台，最拿手的單槓和雙槓、吊環和地板全部登頂。

身為「地主」的李智凱則在鞍馬和跳馬封王，這兩位名將在兩周前率中華男子體操隊在世錦賽帶回東京奧運門票，現在囊括全運會男子體操項目的所有金牌；李智凱還收下地板銀牌、單槓銅牌和雙槓銅牌，加上男子成隊銅牌，雖沒超越個人上屆4金1銀成績，仍為桃園市留下3金1銀3銅。

台東縣世錦賽國手游朝偉昨天在全能賽摘銅，今天在吊環和單槓和雙槓都摘銀，3銀1銅成績也大有斬獲。

從年初密集比賽搶東奧積分，到世錦賽從成隊到全能和單項，休息不到一周就投入全運會，李智凱結束最後一項單槓賽程後忍不住喊：「終於結束了！」他笑說，成績雖不如上屆，但仍給自己打出90分，下周預計到東京「考察」充電，繼續為東奧努力。

全運會李智凱唐嘉鴻

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