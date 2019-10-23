全運會／平衡木扳回顏面 東奧國手金牌開張

2019-10-23 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／桃園即時報導



新北市的東京奧運競技體操女國手丁華恬今天在平衡木決賽扳回顏面，以12.867分登頂，收下個人在108年全運會的唯一金牌。 報系資料照 分享 facebook

昨天女子全能平衡木出現兩次掉木失誤，新北市的東京奧運競技體操女國手丁華恬今天在平衡木決賽扳回顏面，以12.867分登頂，收下個人在108年全運會的唯一金牌。

丁華恬於本月初才在德國斯圖加特世界體操錦標賽拿到東京奧運資格，6月烏蘭巴托亞錦賽更摘下平衡木金牌，但最拿手的項目昨天卻出現兩次嚴重失誤，最終在全能衛冕夢碎「銀」恨；今天在全運會體操最後賽程，她沒再錯失機會，儘管兩度差點重心不穩掉木，都能化解危機，力退台北市賴品儒、金門縣黃子星登頂。

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賴品儒以12.633分獲得銀牌，年僅15歲的黃子星以12.000分登頂，且黃子星在地板還以12.667分收獲金牌，加上昨天的全能銅牌和先前的女子成隊銅牌，單屆收穫1金3銅，展現出未來性。

桃園全運會首度嘗到全能金牌滋味的北市女將方可晴，今在拿手的地板項目出現出界失誤，以12.133分排在第3位，不過她在高低槓以11.933分力退丁華恬而登頂，跳馬再以13.017分摘下銀牌，加上女子成隊金牌，單屆也收穫3金1銀1銅。

女子跳馬由金門縣黃慧玫以13.034分獲得，新北市吳幸芬以12.717分鍍銅。