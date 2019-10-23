全運會／陳怡瑄射箭再添一金 竹市累積3金2銀8銅
2019-10-23 12:15
聯合報 記者張雅婷
／新竹即時報導
新竹市運動選手參加108年全國運動會，射箭天后陳怡瑄在複合弓項目再添一金，目前竹市總牌數為3金2銀8銅。
射箭項目為新竹市既有重點發展運動項目，除以反曲弓為主有小奧運隊之稱的富禮香山射箭隊之外，近幾年複合弓的發展也突飛猛進。畢業於新竹高商的陳怡瑄，2017年世界大學運動會奪下複合弓女子個人銀牌、2018雅加達亞運混雙金牌、團體銅牌、2019拿坡里世大運團體銀牌、 斯海爾托亨博斯世錦賽團體金牌、混雙銅牌，並在全國運動會奪下複合弓女子個人金牌。
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另外，竹市游泳項目除了日前建功高中李宥彤在1500公尺自由式奪下一金，「博士蛙王」李炫諺在兼顧學業、家庭與訓練的過程中拿下100公尺銀牌、200公尺銅牌、400公尺接力銅牌的顯赫成績，「我要抱女兒上台」。
教育處表示，竹市目前累積牌數為3金、2銀、8銅，3 金分別是男子組保齡球盟主賽鄧國勝、女子組游泳1500公尺自由式李宥彤、女子組複合弓個人賽陳怡瑄；2銀為男子組游泳100公尺蛙式李炫諺、男子組游泳4x200公尺自由式接力許哲維、王皓、許哲毓、王澤。
8面銅牌分別為男子組保齡球三人賽鄧國勝、林國安、鄭吉宇；競走項目20公里男子組許嘉維、女子組吳宇欣；男子組游泳200公尺蛙式李炫諺；男子組游泳4x100公尺混合式接力蔡仁凱、李炫諺、蔡易霖、王澤；男子組游泳4x100公尺自由式接力王皓、蔡易霖、許哲毓、王澤；女子組射箭反曲弓團體賽林詩嘉、蘇思蘋、譚雅婷；及女子組田徑1500公尺朱韻丞。
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