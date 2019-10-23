親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

貧窮人的臺北：如果可以選擇，誰不想當體面的好人

MLB／小將索托打爆柯爾 國民首戰險勝太空人

運動筆記【賽事】2019韓國慶州國際馬拉松收穫滿滿的二水全馬訓練營
健行筆記合歡南峰-主峰蹤走奇萊北壁下屏風山：一場奇險、壯美的冒險旅程
NBA精彩演出- LeBron James 追魂鍋 (10月23日)焦點球員- Pascal Siakam (10月23日)

全運會／陳怡瑄射箭再添一金 竹市累積3金2銀8銅

2019-10-23 12:15聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

陳怡瑄(右二)在全運會複合弓項目再添一金。圖／竹市教育處提供
陳怡瑄(右二)在全運會複合弓項目再添一金。圖／竹市教育處提供
分享

新竹市運動選手參加108年全國運動會，射箭天后陳怡瑄在複合弓項目再添一金，目前竹市總牌數為3金2銀8銅。

射箭項目為新竹市既有重點發展運動項目，除以反曲弓為主有小奧運隊之稱的富禮香山射箭隊之外，近幾年複合弓的發展也突飛猛進。畢業於新竹高商的陳怡瑄，2017年世界大學運動會奪下複合弓女子個人銀牌、2018雅加達亞運混雙金牌、團體銅牌、2019拿坡里世大運團體銀牌、 斯海爾托亨博斯世錦賽團體金牌、混雙銅牌，並在全國運動會奪下複合弓女子個人金牌。

另外，竹市游泳項目除了日前建功高中李宥彤在1500公尺自由式奪下一金，「博士蛙王」李炫諺在兼顧學業、家庭與訓練的過程中拿下100公尺銀牌、200公尺銅牌、400公尺接力銅牌的顯赫成績，「我要抱女兒上台」。

教育處表示，竹市目前累積牌數為3金、2銀、8銅，3 金分別是男子組保齡球盟主賽鄧國勝、女子組游泳1500公尺自由式李宥彤、女子組複合弓個人賽陳怡瑄；2銀為男子組游泳100公尺蛙式李炫諺、男子組游泳4x200公尺自由式接力許哲維、王皓、許哲毓、王澤。

8面銅牌分別為男子組保齡球三人賽鄧國勝、林國安、鄭吉宇；競走項目20公里男子組許嘉維、女子組吳宇欣；男子組游泳200公尺蛙式李炫諺；男子組游泳4x100公尺混合式接力蔡仁凱、李炫諺、蔡易霖、王澤；男子組游泳4x100公尺自由式接力王皓、蔡易霖、許哲毓、王澤；女子組射箭反曲弓團體賽林詩嘉、蘇思蘋、譚雅婷；及女子組田徑1500公尺朱韻丞。

「博士蛙王」李炫諺（左）游出100公尺銀牌、200公尺銅牌、400公尺接力銅牌，...
「博士蛙王」李炫諺（左）游出100公尺銀牌、200公尺銅牌、400公尺接力銅牌，賽後與父親（右）及女兒（中）合影。圖／竹市教育處提供
分享
林詩嘉(右4)、蘇思蘋(右1)、譚雅婷(右2)在全運會女子組射箭反曲弓團體賽獲銅...
林詩嘉(右4)、蘇思蘋(右1)、譚雅婷(右2)在全運會女子組射箭反曲弓團體賽獲銅牌。圖／竹市教育處提供
分享

田徑世錦賽譚雅婷

相關新聞

全運會／體操全能「完美落地」 李智凱三連霸

2019-10-22 23:30

全運會／「我和我的冠軍女兒」 張惠慈想拚東奧

2019-10-22 23:38

全運會／東體出奇才 金利偉華成賽事最年輕射擊金牌

2019-10-23 10:33

自行車／42國730選手 周五爭台灣登山王

2019-10-23 00:30

全運會／三千公尺障礙 陳昭郡獨霸紀錄

2019-10-22 23:36

全運會／加射逆轉勝 林穎欣集滿三色獎牌

2019-10-22 23:34

全運會／克服平衡木恐懼 方可晴摘金

2019-10-22 23:32

全運會／拳擊陳念琴、林李唯仙 好姊妹擂台廝殺

2019-10-22 22:14

全運會／一個人的武林 陳昭郡3000公尺障礙破全國

2019-10-22 21:04

法國羽賽／廖蘇配男雙開胡 戴資穎明登場

2019-10-22 21:04

全運會／台灣《我和我的冠軍女兒》 張惠慈2連霸

2019-10-22 20:24

全運會／「角力甜心」陳玟陵3連霸 拚東奧強化力量

2019-10-22 19:12

全運會／翻滾男孩對決 李智凱退唐嘉鴻寫3連霸

2019-10-22 18:59

全運會／林穎欣加射逆轉鍍金 空氣步槍2連霸

2019-10-22 18:12

「2019台灣自行車登山王挑戰」10月25日登場

2019-10-22 16:08

丹麥羽賽／BWF用影片賀小戴：充滿魔法的選手

2019-10-22 14:59

全運會／掉木兩次 東奧國手丁華恬全能衛冕夢碎

2019-10-22 13:23

全運會／差東奧標0.04秒 陳奎儒「金」不爽

2019-10-22 00:22

全運會／網友票選粉紅戰袍上身 郭婞淳瑕不掩金

2019-10-22 00:22

全運會／連珍羚6連霸 爭奧運利多

2019-10-22 00:22

全運會／不定向飛靶 林怡君7連霸破功

2019-10-21 23:42

全運會／差點報不到名 陳傑400M摘金奪回王座

2019-10-21 22:38

羽球／2019中華希望之總太盃 11月登場

2019-10-21 21:28

全運會／女籃冠軍班底最後合體 沒開胡喊可惜

2019-10-21 21:27

全運會／抓住青春尾巴 林家瑩鉛球10連霸

2019-10-21 20:56

全運會／又差奧運標0.04秒 陳奎儒110欄摘金好嘔

2019-10-21 20:26

全運會／楊俊瀚百米3連霸 比全運喊「陌生」

2019-10-21 19:56

圖／全運會陳奎儒110跨破大會 楊俊瀚百米奪金

2019-10-21 19:41

全運會／17歲蝶王 王冠閎200公尺再破全國

2019-10-21 19:35

全運會／16分逆轉國家隊化身 台南市女籃首闖4強

2019-10-21 18:55

全運會／楊昆弼拚奧運門票 最後10天是關鍵

2019-10-21 18:32

全運會／郭婞淳女子舉重稱后 台東再添3金

2019-10-21 18:29

全運會／柔道對決連珍羚太興奮 楊宇潔忘記緊張

2019-10-21 17:22

全運會／柔道寫6連霸 連珍羚續拚東奧

2019-10-21 17:11

影／連珍羚全運會柔道六連霸 目標明年奧運

2019-10-21 17:02

全運會／林怡君射擊痛失連霸 拚奧運圓未完的夢

2019-10-21 16:45

世界盃橄欖球／日本雖止步8強 盼未來4強不是夢

2019-10-21 16:00

全運會／新竹縣傳捷報 20公里競走勇奪2金1銀

2019-10-21 12:57

亞錦賽／南韓隊延長僵局制再見失誤 3比4不敵中國隊

2019-10-14 16:13
看更多

熱門文章

NBA／ KD評過往「雷霆四少」 稱柯瑞更勝衛少

2019-10-22 12:34

12強／預賽3隊都不好惹 洪一中：日本就不必講了

2019-10-22 18:58

NBA／新球季熱鬧開打 關注8大觀戰焦點

2019-10-22 17:00

中職／六猿將獲最佳十人 MVP也上演桃猿內鬥

2019-10-22 13:23

12強／彭政閔試拿教練棒 第一次總是比較慌亂

2019-10-22 17:23

業餘投手亞錦賽發光 職棒養成相形見絀

2019-10-23 07:00

NBA／無緣組三巨頭 詹皇：雷納德去快艇也很好

2019-10-23 08:42

丹麥羽賽／BWF用影片賀小戴：充滿魔法的選手

2019-10-22 14:59

MLB／小將索托打爆柯爾 國民首戰險勝太空人

2019-10-23 12:00

12強／羅德唯一代表 陳冠宇：監督要我別丟臉

2019-10-22 17:47

12強／預賽對中華 稻葉篤紀警戒王柏融

2019-10-22 13:22

NBA／上伊巴卡節目挑戰吃蛇 KD：這條是黑曼巴？

2019-10-22 16:15

NBA／新一哥席亞康領軍 暴龍退鵜鶘開紅盤

2019-10-23 11:06

NBA／湯普森賽季恐報銷 柯爾盼年輕球員頂缺口

2019-10-23 10:07

日職／軟銀對巨人3連勝 隊史第10冠快到手

2019-10-22 21:21

MLB／國民老攜少砲轟柯爾 辛默曼、索托同開轟

2019-10-23 10:48

NBA／暴龍冠軍戒鑲鑽650顆 職業運動史新紀錄

2019-10-23 10:37

MLB／陳偉殷不在馬林魚計劃 官網：交易或釋出

2019-10-23 11:11

2019 MLB季後賽賽程&最新戰況 世界大賽對戰出爐

2019-10-23 11:55

12強／郭嚴文PK彭政閔 竟然覺得年紀大了

2019-10-22 18:16

NBA／破除交易傳言 溜馬續約沙波尼斯

2019-10-22 14:15

近20年十大世界大賽英雄 邦賈納、佛瑞茲最經典

2019-10-23 07:00

NBA／受傷與體重無關 鵜鶘總管：威廉森體質特殊

2019-10-23 09:35

NBA／一年1400萬美元 英格斯提前續約爵士

2019-10-22 15:50

MLB／熱度超越美式足球 國民隊球迷齊聚

2019-10-22 18:41

法國羽賽／廖蘇配男雙開胡 戴資穎明登場

2019-10-22 21:04

MLB／大都會教頭隱藏人選？ A-Rod大笑五聲

2019-10-23 09:35

MLB／太空人助理總管言語騷擾女記者 大聯盟要查

2019-10-23 07:59

全運會／翻滾男孩對決 李智凱退唐嘉鴻寫3連霸

2019-10-22 18:59

ABL／來看野獸、大房東！ 富邦勇士推3款主場季票

2019-10-22 20:05

NBA／聯盟零容忍政策 嚴格管控球迷挑釁行為

2019-10-22 15:05

全運會／掉木兩次 東奧國手丁華恬全能衛冕夢碎

2019-10-22 13:23

全運會／一個人的武林 陳昭郡3000公尺障礙破全國

2019-10-22 21:04

中職／自由球員資格選手公布 周思齊第2次取得

2019-10-23 01:20

全運會／東體出奇才 金利偉華成賽事最年輕射擊金牌

2019-10-23 10:33

賽事心得／天啊！我真的把全公司帶去綠島跑路了！

2019-10-22 22:21

NBA／領戒後飆生涯新高 范弗利特：手還有點痛

2019-10-23 12:08

自行車／42國730選手 周五爭台灣登山王

2019-10-23 00:30

全運會／體操全能「完美落地」 李智凱三連霸

2019-10-22 23:30

全運會／「角力甜心」陳玟陵3連霸 拚東奧強化力量

2019-10-22 19:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top