親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

獨家回應／小禎確認簽字離婚 坦言不說是為了女兒

陳同佳如何來台投案？ 刑事局提這兩個方式可行

運動筆記【賽事】2019韓國慶州國際馬拉松收穫滿滿的二水全馬訓練營
健行筆記合歡南峰-主峰蹤走奇萊北壁下屏風山：一場奇險、壯美的冒險旅程
NBANBA 2019-20賽季觀戰重點今日最佳好球- Zach Norvell Jr. (10月19日)

全運會／東體出奇才 金利偉華成賽事最年輕射擊金牌

2019-10-23 10:33聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

台東體中15歲的國三學生金利偉華，是國內全運會射擊史上最年輕金牌得主。記者羅紹平...
台東體中15歲的國三學生金利偉華，是國內全運會射擊史上最年輕金牌得主。記者羅紹平／翻攝
分享

此刻正在桃園市舉辦的108年全國運動會，台東縣接力奪金， 累計至22日已10金牌、4面銀牌、10面銅牌入帳，其中台東縣代表隊，今年才15歲的台東體中國三學生金利偉華，在全運會男子射擊個人空氣手槍10公尺項目技壓群雄奪金，寫下國內全運會射擊史上最年輕得主紀錄。

具有原住民血統的金利偉華目前就讀台東大學附設體育中學國中部三年級，射繫啟蒙教練李峰南表示，金利偉華學習射擊空氣手槍時間不到2年，已陸續在全中運、全運會等賽事獲得多面金牌，尤其今年的全運會更是台東縣在每兩年一次的全運會，獲得史上首面全運會射擊金牌。

李峰南表示，這面金牌很有意義，第一次代表台東縣第一次參加全運會的金利偉華，在最後一發逆轉勝，擊敗老國手，也成為全運會史上在射擊項目中，最年輕的金牌得主，也是台灣體壇的明日之星。

李峰南指出，金利偉華小時候喜歡玩瓦斯槍，他就讀體中國中部一年級時，就展現射擊天份，成績雖無法代表學校，但國二第一次參加全國中等學校運動會，脫穎而出，成績傲然，一鳴驚人，他在今年全國中等學校運動會中，個人及團體賽雙破大會記錄，且成績直逼亞、奧運記錄；今年8月代表國家參加東南亞射擊錦標賽，在青少年組再次成雙金得主。

全運會全中運
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

全運會／體操全能「完美落地」 李智凱三連霸

2019-10-22 23:30

全運會／「我和我的冠軍女兒」 張惠慈想拚東奧

2019-10-22 23:38

全運會／三千公尺障礙 陳昭郡獨霸紀錄

2019-10-22 23:36

全運會／加射逆轉勝 林穎欣集滿三色獎牌

2019-10-22 23:34

全運會／克服平衡木恐懼 方可晴摘金

2019-10-22 23:32

自行車／42國730選手 周五爭台灣登山王

2019-10-23 00:30

全運會／拳擊陳念琴、林李唯仙 好姊妹擂台廝殺

2019-10-22 22:14

全運會／一個人的武林 陳昭郡3000公尺障礙破全國

2019-10-22 21:04

法國羽賽／廖蘇配男雙開胡 戴資穎明登場

2019-10-22 21:04

全運會／台灣《我和我的冠軍女兒》 張惠慈2連霸

2019-10-22 20:24

全運會／「角力甜心」陳玟陵3連霸 拚東奧強化力量

2019-10-22 19:12

全運會／翻滾男孩對決 李智凱退唐嘉鴻寫3連霸

2019-10-22 18:59

全運會／林穎欣加射逆轉鍍金 空氣步槍2連霸

2019-10-22 18:12

「2019台灣自行車登山王挑戰」10月25日登場

2019-10-22 16:08

丹麥羽賽／BWF用影片賀小戴：充滿魔法的選手

2019-10-22 14:59

全運會／掉木兩次 東奧國手丁華恬全能衛冕夢碎

2019-10-22 13:23

全運會／差東奧標0.04秒 陳奎儒「金」不爽

2019-10-22 00:22

全運會／網友票選粉紅戰袍上身 郭婞淳瑕不掩金

2019-10-22 00:22

全運會／連珍羚6連霸 爭奧運利多

2019-10-22 00:22

全運會／不定向飛靶 林怡君7連霸破功

2019-10-21 23:42

全運會／差點報不到名 陳傑400M摘金奪回王座

2019-10-21 22:38

羽球／2019中華希望之總太盃 11月登場

2019-10-21 21:28

全運會／女籃冠軍班底最後合體 沒開胡喊可惜

2019-10-21 21:27

全運會／抓住青春尾巴 林家瑩鉛球10連霸

2019-10-21 20:56

全運會／又差奧運標0.04秒 陳奎儒110欄摘金好嘔

2019-10-21 20:26

全運會／楊俊瀚百米3連霸 比全運喊「陌生」

2019-10-21 19:56

圖／全運會陳奎儒110跨破大會 楊俊瀚百米奪金

2019-10-21 19:41

全運會／17歲蝶王 王冠閎200公尺再破全國

2019-10-21 19:35

全運會／16分逆轉國家隊化身 台南市女籃首闖4強

2019-10-21 18:55

全運會／楊昆弼拚奧運門票 最後10天是關鍵

2019-10-21 18:32

全運會／郭婞淳女子舉重稱后 台東再添3金

2019-10-21 18:29

全運會／柔道對決連珍羚太興奮 楊宇潔忘記緊張

2019-10-21 17:22

全運會／柔道寫6連霸 連珍羚續拚東奧

2019-10-21 17:11

影／連珍羚全運會柔道六連霸 目標明年奧運

2019-10-21 17:02

全運會／林怡君射擊痛失連霸 拚奧運圓未完的夢

2019-10-21 16:45

世界盃橄欖球／日本雖止步8強 盼未來4強不是夢

2019-10-21 16:00

全運會／新竹縣傳捷報 20公里競走勇奪2金1銀

2019-10-21 12:57

全運會／挑戰舉重紀錄 郭婞淳笑稱：臨時起意

2019-10-21 12:27

全運會／柔道旅日好辛酸 商瑠羽曾陷3年低潮

2019-10-21 12:23
看更多

熱門文章

NBA／ KD評過往「雷霆四少」 稱柯瑞更勝衛少

2019-10-22 12:34

NBA／新球季熱鬧開打 關注8大觀戰焦點

2019-10-22 17:00

12強／預賽3隊都不好惹 洪一中：日本就不必講了

2019-10-22 18:58

中職／六猿將獲最佳十人 MVP也上演桃猿內鬥

2019-10-22 13:23

12強／彭政閔試拿教練棒 第一次總是比較慌亂

2019-10-22 17:23

丹麥羽賽／BWF用影片賀小戴：充滿魔法的選手

2019-10-22 14:59

NBA／上伊巴卡節目挑戰吃蛇 KD：這條是黑曼巴？

2019-10-22 16:15

12強／預賽對中華 稻葉篤紀警戒王柏融

2019-10-22 13:22

12強／羅德唯一代表 陳冠宇：監督要我別丟臉

2019-10-22 17:47

MLB／太空人看不見的「眼」 國民繃緊神經

2019-10-22 11:39

業餘投手亞錦賽發光 職棒養成相形見絀

2019-10-23 07:00

日職／軟銀對巨人3連勝 隊史第10冠快到手

2019-10-22 21:21

NBA／媒體人引新解釋駁哈登走步 官方推特還清白

2019-10-22 14:40

NBA／聯盟零容忍政策 嚴格管控球迷挑釁行為

2019-10-22 15:05

NBA／席亞康扛暴龍大旗 教頭：他被忽略太久了

2019-10-22 11:05

NBA／無緣組三巨頭 詹煌：雷納德去快艇也很好

2019-10-23 08:42

12強／郭嚴文PK彭政閔 竟然覺得年紀大了

2019-10-22 18:16

NBA／洛城內戰話題多 格林：人們想看我們對立

2019-10-22 11:58

NBA／破除交易傳言 溜馬續約沙波尼斯

2019-10-22 14:15

NBA／四年6400萬美元 馬刺提前續留墨瑞

2019-10-22 13:10

NBA／一年1400萬美元 英格斯提前續約爵士

2019-10-22 15:50

近20年十大世界大賽英雄 邦賈納、佛瑞茲最經典

2019-10-23 07:00

NBA／湯普森賽季恐報銷 柯爾盼年輕球員頂缺口

2019-10-23 10:07

MLB／熱度超越美式足球 國民隊球迷齊聚

2019-10-22 18:41

NBA／受傷與體重無關 鵜鶘總管：威廉森體質特殊

2019-10-23 09:35

法國羽賽／廖蘇配男雙開胡 戴資穎明登場

2019-10-22 21:04

MLB／國民老攜少砲轟柯爾 辛默曼、索托同開轟

2019-10-23 10:48

全運會／翻滾男孩對決 李智凱退唐嘉鴻寫3連霸

2019-10-22 18:59

ABL／來看野獸、大房東！ 富邦勇士推3款主場季票

2019-10-22 20:05

MLB／太空人助理總管言語騷擾女記者 大聯盟要查

2019-10-23 07:59

全運會／掉木兩次 東奧國手丁華恬全能衛冕夢碎

2019-10-22 13:23

NBA／暴龍領冠軍戒 羅瑞：須比麥考前兩顆更好

2019-10-23 10:37

全運會／一個人的武林 陳昭郡3000公尺障礙破全國

2019-10-22 21:04

MLB／大都會教頭隱藏人選？ A-Rod大笑五聲

2019-10-23 09:35

賽事心得／天啊！我真的把全公司帶去綠島跑路了！

2019-10-22 22:21

NBA／沒進活塞開季名單 老將強森重返聯盟再等等

2019-10-22 12:25

自行車／42國730選手 周五爭台灣登山王

2019-10-23 00:30

中職／自由球員資格選手公布 周思齊第2次取得

2019-10-23 01:20

全運會／體操全能「完美落地」 李智凱三連霸

2019-10-22 23:30

全運會／「角力甜心」陳玟陵3連霸 拚東奧強化力量

2019-10-22 19:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top