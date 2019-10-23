全運會／東體出奇才 金利偉華成賽事最年輕射擊金牌

2019-10-23 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東即時報導



台東體中15歲的國三學生金利偉華，是國內全運會射擊史上最年輕金牌得主。記者羅紹平／翻攝 分享 facebook

此刻正在桃園市舉辦的108年全國運動會，台東縣接力奪金， 累計至22日已10金牌、4面銀牌、10面銅牌入帳，其中台東縣代表隊，今年才15歲的台東體中國三學生金利偉華，在全運會男子射擊個人空氣手槍10公尺項目技壓群雄奪金，寫下國內全運會射擊史上最年輕得主紀錄。

具有原住民血統的金利偉華目前就讀台東大學附設體育中學國中部三年級，射繫啟蒙教練李峰南表示，金利偉華學習射擊空氣手槍時間不到2年，已陸續在全中運、全運會等賽事獲得多面金牌，尤其今年的全運會更是台東縣在每兩年一次的全運會，獲得史上首面全運會射擊金牌。

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李峰南表示，這面金牌很有意義，第一次代表台東縣第一次參加全運會的金利偉華，在最後一發逆轉勝，擊敗老國手，也成為全運會史上在射擊項目中，最年輕的金牌得主，也是台灣體壇的明日之星。

李峰南指出，金利偉華小時候喜歡玩瓦斯槍，他就讀體中國中部一年級時，就展現射擊天份，成績雖無法代表學校，但國二第一次參加全國中等學校運動會，脫穎而出，成績傲然，一鳴驚人，他在今年全國中等學校運動會中，個人及團體賽雙破大會記錄，且成績直逼亞、奧運記錄；今年8月代表國家參加東南亞射擊錦標賽，在青少年組再次成雙金得主。