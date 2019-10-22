全運會／加射逆轉勝 林穎欣集滿三色獎牌
2019-10-22 23:34
聯合報 記者曾思儒
／桃園報導
抱持「不放棄任何一發」精神，新北市射擊女將林穎欣昨天演出大逆轉，驚險擊敗隊友周亞瑄，兩次參加全運會都摘下女子十公尺空氣步槍金牌，加上團體賽銀牌及前天拿下十公尺空氣步槍混合賽銅牌，三種成色獎牌全部集滿。
決賽時最多落後超過兩分，林穎欣展現亞運奪金的強心臟，先靠周亞瑄第廿一發出現九點四分縮小差距，倒數第二發射完更以零點一分之差超前；第廿四發射完，周亞瑄再追平，兩人同為二四六點八分，直到加射才分出高下。
最後一發射出十點三分的林穎欣，決賽幾乎都是最後一個發射，她透露狀況不太好，槍枝晃動比較大，「我也不敢扣板機」，但堅持到最後一刻，她說：「沒到最後一發，不知道誰輸誰贏。」
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去年帶回雅加達亞運第一金，林穎欣同年慕尼黑世界盃再鍍金，今年世大運和世界盃也帶回獎牌，國際賽成績亮眼。
林穎欣雖帶回東奧門票，但國內還要經選拔才會確定出征東京人選，下周她將啟程前往卡達，為十一月三日開戰的亞錦賽準備。
周亞瑄目前才高二，決賽雖出現幾次失誤，但全運會初試啼聲就撼動學姐，實力讓林穎欣讚賞不已。
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