法國羽賽／男雙台灣內戰 王齊麟、李洋挺進16強

2019-10-23 01:17 中央社 台北22日電



「麟洋配」王齊麟／李洋。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 法國羽球公開賽今天男子雙打壓軸賽事上演台灣內戰，王齊麟與李洋出戰李哲輝與楊博軒，激戰3局，最終由「麟洋配」以21比10、18比21、21比13勝出，挺進16強。

2019法國羽球公開賽在巴黎舉行，屬於BWF（世界羽球聯盟）世界羽球巡迴賽超級750系列。

李洋過去與李哲輝組成「雙李配」，去年底決定拆夥，今年改與王齊麟搭檔，迎戰李哲輝與楊博軒，兩組人馬曾在今年初108年第一次全國羽球排名賽碰頭，當時「李楊配」收下勝利，但國際賽是首度對決。

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「麟洋配」開賽氣勢超旺，迅速拉出8比0攻勢，成功壓制對手，以21比10輕鬆拉下首局。

次局「李楊配」頑強抵抗，讓「麟洋配」一度陷入苦戰，儘管在局末扳成18比18平手，但又連丟3分，第2局以18比21讓出。

雙方決勝局上演拉鋸戰，王齊麟與李洋帶著11比8領先進入技術暫停，隨後連得4分奠定勝基，以21比13獲勝。

王齊麟與李洋下一戰對手將是日本組合嘉村健士（Takeshi Kamura）與園田啟悟（Keigo Sonoda）。

另一組男雙組合廖敏竣與蘇敬恒稍早以21比11、21比14擊退美國組合周菲利浦（Phillip Chew）與周賴恩（Ryan Chew），成為今天6組登場的台將中，首組開胡的台將。