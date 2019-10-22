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全運會／拳擊陳念琴、林李唯仙 好姊妹擂台廝殺

2019-10-22 22:14聯合報 記者林宋以情／桃園即時報導

我國拳擊好手陳念琴、林李唯仙，今日全運會女子75公斤級準決賽姐妹廝殺，場下兩人是感情最好的好姐妹，擂台上互不相讓，搶下金牌戰門票的新竹市陳念琴笑說，感情很好，但比賽一定認真拚。

108年全運會拳擊項目於桃園市立平鎮國民中學體育館登場，今日進行男、女子組各量級準決賽，陳念琴是2016年里約奧運好手，過去全運會她的量級都湊不滿5人，只能當觀眾，今年她參加75公斤量級「嘗鮮」。

準決賽陳念琴碰上林李唯仙，林李唯仙今年5月在曼谷拳擊亞錦賽摘銅，世錦賽也代表中華隊出賽，今年才進國家隊集訓的她，都靠陳念琴的開導和鼓勵，才逐漸走過適應期。

兩人場下不僅最常對練，又是無話不談的好姐妹，但上了擂台仍要見真章，最終陳念琴以5：0力克林李唯仙，晉級金牌戰，陳念琴說，「第一次在正式比賽和她對打，真的跟她很好，但比賽就是認真打。」

才在拳擊世錦賽54公斤級奪金的台北市黃筱雯，明日將在54公斤級挑戰連霸，世錦賽57公斤級銅牌的林郁婷，明日也將在60公斤級爭金。

林李唯仙（左）與陳念琴（右）女子75公斤級準決賽廝殺。記者林宋以情／攝影
林李唯仙（左）與陳念琴（右）女子75公斤級準決賽廝殺。記者林宋以情／攝影
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林李唯仙（左）與陳念琴（右）女子75公斤級準決賽廝殺。記者林宋以情／攝影
林李唯仙（左）與陳念琴（右）女子75公斤級準決賽廝殺。記者林宋以情／攝影
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林郁婷（右）晉級60公斤級金牌戰。記者林宋以情／攝影
林郁婷（右）晉級60公斤級金牌戰。記者林宋以情／攝影
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陳念琴晉級女子75公斤級金牌戰。記者林宋以情／攝影
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