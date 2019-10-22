全運會／拳擊陳念琴、林李唯仙 好姊妹擂台廝殺

2019-10-22 22:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／桃園即時報導



我國拳擊好手陳念琴、林李唯仙，今日全運會女子75公斤級準決賽姐妹廝殺，場下兩人是感情最好的好姐妹，擂台上互不相讓，搶下金牌戰門票的新竹市陳念琴笑說，感情很好，但比賽一定認真拚。

108年全運會拳擊項目於桃園市立平鎮國民中學體育館登場，今日進行男、女子組各量級準決賽，陳念琴是2016年里約奧運好手，過去全運會她的量級都湊不滿5人，只能當觀眾，今年她參加75公斤量級「嘗鮮」。

準決賽陳念琴碰上林李唯仙，林李唯仙今年5月在曼谷拳擊亞錦賽摘銅，世錦賽也代表中華隊出賽，今年才進國家隊集訓的她，都靠陳念琴的開導和鼓勵，才逐漸走過適應期。

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兩人場下不僅最常對練，又是無話不談的好姐妹，但上了擂台仍要見真章，最終陳念琴以5：0力克林李唯仙，晉級金牌戰，陳念琴說，「第一次在正式比賽和她對打，真的跟她很好，但比賽就是認真打。」