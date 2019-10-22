全運會／一個人的武林 陳昭郡3000公尺障礙破全國

2019-10-22 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／桃園即時報導



國內女子3000公尺障礙紀錄保持人，新北市陳昭郡，22日全運會田徑女子3000公尺障礙賽，以10分33秒02成績，改寫自己所保持的10分35秒97，締造全國新猷、完成二連霸。在此項目獨霸，陳昭郡仍時時拿新秀和前輩例子，自我期勉，「準備好自己，就不怕有人來競爭。」

歷年我國女子3000公尺障礙前五佳成績，都由陳昭郡「洗榜」，今日再度改寫自己紀錄，完成二連霸，中華田徑協會理事長葉政彥，另頒發破紀錄激勵獎金三萬元，這也是繼20日江佳柔在全運會女子20公里競走破全國後，田徑第二個全國新猷。

陳昭郡笑說，這面金牌和破紀錄，算是彌補昨天1500公尺的遺憾，她昨天1500公尺以4分36秒25，不敵高雄市鐘巧懿的4分36秒13「銀」恨。

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「昨天輸掉後，整晚沒睡好，花了很久收拾情緒。」今日最後100公尺，陳昭郡聽到司儀一喊有機會，自己都有點激動，「不想浪費這七圈半，還有教練、隊友對我的鼓勵，算是彌補遺憾。」

陳昭郡2013年就曾跑到10分半，但當時並非正式認證賽事，陳昭郡一直在尋求破全國紀錄機會，並從5000公尺、1500公尺的選手中學習新的東西，激勵自己，「譬如謝千鶴、傅淑萍和許多新秀如鐘巧懿、陳宇璿，從新秀可以學習她們的衝勁，記得最初的自己。」