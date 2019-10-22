法國羽賽／廖蘇配男雙開胡 戴資穎明登場

2019-10-22 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



總獎金75萬5千美金的法國羽球公開賽，今天在巴黎點燃戰火，中華羽球隊首日賽程都由雙打上陣，男雙廖敏竣／蘇敬恒成為率先開胡的台將，剛在丹麥公開賽完成衛冕的「世界球后」戴資穎和「一哥」周天成則是明天迎接首戰。

法國公開賽屬BWF超級750系列賽，首日賽程由雙打為主，中華羽將共有6組選手出賽，其中王齊麟和程琪雅都是一日兩戰，混雙完就要在男雙和女雙上陣，其中王齊麟和李洋的男雙「麟洋配」，首戰更要碰自家人李哲輝／楊博軒，成李洋和李哲輝去年底拆夥後的首度對陣。

王齊麟／程琪雅上周在丹麥闖進混雙4強，寫下搭檔新猷，但今天苦戰3局敗給荷蘭組合；丹麥也打進4強的男雙「羊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵也是一輪遊，以9：21、17：21不敵南韓名將組合金基正／李龍大。

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廖敏竣／蘇敬恒成為首組開胡的台將，兩人只花25分鐘就擊敗華裔美籍周家兄弟；接續除男雙「寶島內戰」，女雙程琪雅／李芷蓁也將初賽搶勝。

去年打下亞軍的小戴明天上陣，她今年列女單頭號種子，首戰碰德國世界排名41的李怡逢，賽程安排在當地下午4點、台灣時間明天晚上10點出賽；小天預計台灣時間明天下午5點40分碰世界排名第10的印度好手斯里坎（Kidambi Srikanth）。