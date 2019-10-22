全運會／台灣《我和我的冠軍女兒》 張惠慈摘金2連霸

2019-10-22 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／桃園即時報導



今年8月拿下我國首面世青角力賽銀牌，我國角力新秀女將張惠慈，22日代表台中市拿下全運會女子自由式角力第六量級金牌，蟬聯后冠。父親就是角力教練，張惠慈看印度角力電影《我和我的冠軍女兒》很能感同身受，感謝父親和哥哥的指導，讓她朝奧運夢想前進。

20歲的張惠慈今年在國際賽場大放異彩，3月在2019烏蘭巴托亞洲U23角力錦標賽女子自由式76公斤摘金，成為我國第一人，8月赴愛沙尼亞世青賽，摘銀創下我國史上最佳成績，9月世界成人角力錦標賽挺進八強，僅差一勝就能闖進奧運。

張惠慈7歲開始接觸角力，父親張銀霖在內埔國小擔任教練，父親嚴厲加上比賽壓力，曾令她國中升高中、高中升大學時，兩度想放棄不練，但隨著年齡增長，越能懂得父親的用心。

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「那時候看電影，就覺得這就是在講我。」張惠慈笑說，小時候曾被要求得剪頭髮，加上比賽壓力大，但現在已經放寬心了，對父親和身兼選手的哥哥張育軒一路以來的教導由衷感謝，「尤其哥哥非常包容我，每一次我想放棄都把我拉回來繼續練，才能有現在的成績。」

張惠慈今日金牌戰，在比賽終了前1分鐘以10：0擊敗南投縣田嘉卉，提前結束比賽，笑納二連霸。她坦言從小奧運就是個夢想，9月世界成人角力錦標賽挺進八強，張惠慈僅差一勝就能闖進奧運。